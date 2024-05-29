«Он правильно воспитан»: контрактник СВО получил статус ветерана боевых действий

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

За боевые заслуги в зоне специальной военной операции в администрации Лениногорска матери бойца, Татьяне Даниловой, вручили удостоверение боевых действий. Ее сын Иван уже два года находится на передовой.

Иван у Татьяны единственный сын, которого она растила одна, но женщина постаралась взрастить в мальчике именно те мужские качества, которые так необходимы сегодня стране — отвагу, мужество, смелость. Женщина гордится своим сыном.

«Он правильно воспитан, он патриот своей родины, — говорит Татьяна. — Но скорее бы это всё закончилось».

Ветераны боевых действий могут рассчитывать на поддержку государства в благодарность за службу. Они получают ежемесячную денежную выплату и могут компенсировать 50% стоимости ЖКУ. Еще государство предоставляет им налоговые и пенсионные льготы.

Сейчас всем, кто идет служить от Татарстана, положено 505 тыс. рублей от Раиса Татарстана. Также остается выплата от Минобороны РФ 195 тысяч. Размер единовременной выплаты может доходить до миллиона рублей, с учетом выплат от местных властей и предприятий. Такие условия действуют для всех без исключения в первые два месяца лета.

Фото предоставлено Ильмирой Гареевой

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Специальная военная операция (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых присутствует создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

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