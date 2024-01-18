«Он остается великим»: в Казани открылась выставка «Галактика Назиба Жиганова»

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

Сегодня в Национальном музее Республики Татарстан открылась выставка «Галактика Назиба Жиганова», посвященная 113-летию композитора. О значении Назиба Жиганова в ходе церемонии открытия рассказали сотрудники музея. В самом начале музыканты исполнили произведение в честь композитора.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

«Сколько лет его нет, а он живет, он работает, он служит Отечеству, музыкальной культуре и вообще культуре, не только нашей республике. На мой взгляд, это один из тех, на ком держится вся культура современного Татарстана», — заявил поэт, лауреат Государственной премии РТ имени Габдуллы Тукая Ренат Харис.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

Идея выставки соответствует духу афоризма «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу тебе, кто ты». Экспозиция основывается на предметах, связанных с людьми, которые окружали Назиба Жиганова: композиторами, литераторами, артистами, политиками и другими, которые дарили ему те или иные вещи на память. Дополнили выставку фотографии, книжные и нотные издания с автографами авторов, а также произведения изобразительного искусства.

Фото: © Анастасия Богданова / «Татар-информ»

Все выступающие отзывались о композиторе восторженно: «Он был великим и остается великим человеком, не только для татарского народа, но и для всей музыкальной индустрии». Профессор Казанской консерватории имени Н. Г. Жиганова Илсур Айнатуллов рассказал, как часто они играли симфонии композитора и о различных ситуациях, связанных с ним.