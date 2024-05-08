«Он один выжил в танке»: музыкант Шамиль Невретдинов рассказал о подвигах своего отца

В рамках акции «Мой герой – моя семья», приуроченной к 9 Мая, лауреат профессионального конкурса «Московские мастера» в номинации «Лучший преподаватель детской школы искусств», дирижер духового оркестра, музыкант Шамиль Невретдинов рассказал о подвигах своего отца.

Вагап Невретдинов принимал участие в битве на Курской дуге, в штурме Берлина, а также освобождал Польшу, Украину и Чехословакию от нацистов.

Фото: личный архив Шамиля Невретдинова

Невретдинов рассказал, что его отец практически получил звание Героя Советского Союза, однако на этапе проставления последней печати решение было отменено, и тот был награжден орденом Красного знамени.

«Моего отца звали Невретдинов Вагап Сабирович. В 18 лет поступил на службу в армию, а уже в 20 лет в 1942 году ушел на войну. Он был танкистом, механиком-водителем. Участвовал в битве на Курской дуге, освобождал Украину, Польшу, Чехословакию и закончил в Берлине. Был представлен к званию Героя Советского Союза. В танке мой отец остался единственным, кто выжил, и, возможно, поэтому звание в конечном итоге не получил. Остальные его погибшие товарищи получили звание Героев Советского Союза посмертно», — рассказал он.

Наградной лист Вагапа Невретдинова Фото: личный архив Шамиля Невретдинова

Отметим, что сын Шамиля Невретдинова Ильяс достойно продолжает дело отца и уже является обладателем премии Правительства Москвы (2015 год), победителем международного конкурса трубачей Ictus (США, 2018), международного музыкального конкурса Costa Festa (Торревьеха, Испания, 2020), международного конкурса исполнителей на духовых и ударных инструментах «Северная рапсодия» и других престижных наград.

Онлайн-флешмоб ко Дню Победы запустили в Татарстане. Жители республики могут поделиться в социальных сетях историями своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне. Затем эти заметки появятся в сюжетах и новостных подборках СМИ, сообщают организаторы.

Акция получила название «Мой Герой — моя семья» и является дополнением к популярному «Бессмертному полку». В прошлом году она проводилась впервые и собрала более 700 участников во «ВКонтакте». На этот раз организаторы решили расширить ее на все социальные сети.

Чтобы присоединиться к флешмобу, татарстанцы должны опубликовать посты, посвященные своим родственникам, участникам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. Публикация обязательно должна содержать фото героя и хештэг #МойГеройМояСемья.