«Он нужен «Локомотиву» - Мор о трансфере Комличенко

Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор в эфире «Матч ТВ» оценил трансфер нападающего Николая Комличенко в «Локомотив».

Форвард официально присоединился к «железнодорожникам» 10 июня.

«Комличенко – это безусловное усиление для «Локомотива». В этом нет никаких сомнений. И для самого Комличенко это идеальный вариант продолжения карьеры. Он нужен «Локомотиву», а для него московский клуб – это шаг вперед», – сказал Мор.

В минувшем сезоне РПЛ Комличенко занял с «Ростовом» восьмое место в чемпионате и дошел до финала Кубка России.