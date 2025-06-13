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На главную ТИ-Спорт 13 июня 2025 10:33

«Он нужен «Локомотиву» - Мор о трансфере Комличенко

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Экс-защитник «Спартака» Эдуард Мор в эфире «Матч ТВ» оценил трансфер нападающего Николая Комличенко в «Локомотив».

Форвард официально присоединился к «железнодорожникам» 10 июня.

«Комличенко – это безусловное усиление для «Локомотива». В этом нет никаких сомнений. И для самого Комличенко это идеальный вариант продолжения карьеры. Он нужен «Локомотиву», а для него московский клуб – это шаг вперед», – сказал Мор.

В минувшем сезоне РПЛ Комличенко занял с «Ростовом» восьмое место в чемпионате и дошел до финала Кубка России.

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