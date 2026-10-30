«Он никогда не извинится»: Трусова поставила точку в отношениях с отцом

Фото: Okko

На Okko вышла новая серия «Метода Тутберидзе», посвященная возвращению Александры Трусовой в спорт — и в почти родную команду.

В выпуске фигуристка говорила о семье, карьере и отношениях с отцом.

«Я благодарна родителям за то, что я та, кто есть. За карьеру, за возможность иметь все, что у меня сейчас есть. Но для становления меня спортсменкой сделала все мама. Папа дал возможность финансово, он зарабатывал деньги — благодаря этому мы смогли из Рязани переехать в Москву, оплачивать все это. Это все сделал он», — сказала Трусова.

По словам фигуристки, с отцом она не общается уже два года.

«Считаю, что очень многое из того, что он потом начал делать, повлияло на мою карьеру в худшую сторону. Он, наоборот, подбил мою уверенность в себе. Что дальше делал и с моими братьями. Очень многое из того, что он говорил и делал, повлияло на то, что я стала менее уверенной в себе как в человеке, как в фигуристке», — отметила она.

Трусовой также задали вопрос, примет ли она извинения, если отец увидит выпуск и захочет связаться.

«Он никогда так не сделает. Я его очень хорошо знаю, он никогда не извинится», — ответила фигуристка.