«Он немного заплутал». Губерниев прокомментировал извинения Большунова переб Бакуровым

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на извинения трехкратного олимпийского чемпиона и чемпиона мира Александра Большунова за толчок соперника, Александра Бакурова из Ленинградской области. Александр Большунов выступает за сборную Республики Татарстан с начала сезона 2024/2025.

«Все смешалось в голове Большунова. Сложно комментировать его поток сознания: его и жалко одновременно, и понимаешь, что он немножко заплутал.

Хочу обратиться к нему и к его окружению. Все говорят, что никто не разобрался. Ребята, чтобы разбираться, собирайте сразу пресс-конференцию после произошедшего: журналистов, судей, лыжников. Приглашайте всех и рассказывайте, не надо никуда убегать и голову прятать в сугроб. Расскажите все, как есть – тогда все разберутся, и пожалеют, и поругают кого надо.

Саша Большунов, я к тебе обращаюсь, неужели вы это до сих пор не поняли? Ты – прекрасный парень, золотой спортсмен, гордость наша. Извинился – молодец, хоть дорога с извинениями и привела куда-то совсем высоко. Чтобы не было кривотолков, нужно собирать людей по горячим следам и всё объяснять.

Бакурову – здоровья, Большунову – мудрости, окружению Большунова — ума. Саша, мы все тебе желаем добра, пойми это раз и навсегда. Банду Сорина – под суд», — сказал Губерниев.

Напомним, во время первого этапа Гран-при в Кировске (Мурманская область) Александр Большунов намеренно толкнул Александра Бакурова на финише 15 километрового спринта.

21-летний лыжник получил травму и не смог принять участие на второй день соревнований. Сегодня, 2 декабря Федерация лыжных гонок России на специальном президиуме рассмотрит эпизод и выберет меру наказания для трехкратного олимпийского чемпиона.