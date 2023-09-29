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Руc Тат
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Происшествия 29 сентября 2023 13:31

«Он не проспит противника»: Боец «Тимера» с позывным Бес рассказал о своей собаке

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Боец татарстанского добровольческого батальона «Тимер» с позывным Бес рассказал о своей собаке и мотивации военных именного батальона. Он отметил, что не предполагал, что пойдет вместе со своим четвероногим другом в зону СВО.

«Когда я заводил его, то не предполагал, что пойду сюда. Теперь он стал Бесик, а я Бес», – говорит боец.

Выйдя на пенсию, после службы в МЧС, он не нашел себя на гражданке и решил пойти служить в зону СВО. Военнослужащий отметил, что пограничникам не обойтись без собаки.

«Это надежный охранник. Он ночью не уснет, не проспит противника, он это уже доказывал неоднократно своими ночными дежурствами», – смеется «Бес».

Собака вместе с бойцами батальона выполняет свой долг. «Бесик» охранял автомобиль с оружием и боеприпасами, пока бойцы находились на передовой.

«Он очень дружно живет с ребятами, все его любят. Агрессии на ребят у него нет», – рассказывает военнослужащий.

Боец батальона подчеркнул, что не испытывает страха. По словам военнослужащего, необходимо просто выполнять свою задачу.

«Мы победим этот фашизм, добьем и вернемся домой с победой», – подытожил он.

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#спецоперация на Украине #герои СВО
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