«Он называл его Андрюша»: в Казани племянник убил родного дядю, который его вырастил

Сегодня в Верховном суде Татарстана стартовало дело Андрея Фомичева, который, по версии следствия, в припадке алкогольной ярости зарезал родного дядю.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Процесс начался сразу с двух ходатайств: одно об изменении меры пресечения от адвоката Фомичева, второе от обвинителя о ее продлении. Суд принял решение в пользу стороны обвинения, продлив меру пресечения до сентября этого года.

Андрей Фомичев характеризуется как не самый законопослушный гражданин. Несколько раз он был судим, но ни разу не осужден, каждый раз все заканчивалось примирением сторон. Исходя из характеристики по месту жительства, Андрей любит злоупотреблять алкоголем, шумный, был неоднократно замечен за распитием в общественных местах.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Проживали Андрей и его сожительница Юлия в двухкомнатной квартире своего дяди Рафаэля Вахитова, который растил Андрея с детства, так как отца у него не было.

«Он его даже Андреем никогда не называл, только Андрюшей», – поделилась на допросе родственница Фомичева.

Рафаэль души не чаял в племяннике и делился с ним пенсией, ведь Андрюша и его сожительница не работали. Продукты им привозили коробками родственники Юлии, сожительницы Андрея, а полученные от дяди средства как правило уходили на алкоголь.

Взамен пара обещала заботиться о пожилом и слепом Рафаэле.

«Из-за проблем с глазами он перенес операцию. На левом не было сетчатки, правый видел только на 4-5%. Он говорил мне, что может разглядеть светло в помещении или темно, но не больше», – рассказала родственница на допросе.

Рафаэлю предлагали взять квартиру в Дербышках, а эту оставить племяннику, но он отказывался, поскольку свободно перемещаться мог только по своей квартире, хорошо ее знал.

«На улицу он уже давно не выходил, максимум на балкон, по квартире передвигался на ощупь», – поделилась родственница.

Как выяснилось на допросе, конфликты с дядей у Андрея случались, родственники считают, что он даже эпизодически применял физическую силу в отношении пенсионера. Но Рафаэль Вахитов всегда выгораживал племянника, даже когда он однажды пырнул его ножом в ягодицу, дядя все равно защищал Андрюшу. Причем Андрей, по словам родственников, проявлял агрессию не только к Рафаэлю, но и к своей сожительнице.

29 ноября 2023 года, по версии следствия и исходя из показаний свидетелей, Андрей снова выпил и «обидел» Юлию. На ее защиту встал слепой пенсионер и сделал Фомичеву выговор. Тогда Андрей схватил нож и нанес дяде два удара: один в шею, другой сбоку слева в район грудной клетки.

Юлия попыталась оказать пенсионеру первую помощь и сразу же вызвала скорую. Но даже тогда прибывшим на место полицейским Рафаэль рассказал, что на него якобы напали какие-то неизвестные, чтобы спасти племянника.

«Уже в больнице он рассказал мне, что это был Андрей. Он не хотел возвращаться в квартиру. Без остановки повторял: заберите меня отсюда», – рассказала свидетельница.

Перед смертью Рафаэль попросил купить ему маленький домик за городом, чтобы он мог гулять в саду, а не на балконе, как раньше.

Андрей Фомичев свою вину отрицает.