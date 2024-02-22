«Он наш Герой»: в Мамадышском районе открыли мемориальную доску в честь бойца СВО

Фото: Николай Михайлов

В Усалинской школе Мамадышского района установили мемориальную доску в честь погибшего бойца СВО Ришата Зигангараева. Он был человеком с большой буквы, другом с открытым сердцем. Почтить память героя собрались мама и родственники, односельчане и школьники. Подробности в нашем сюжете.

Ришат Зигангараев окончил Усалинскую среднюю школу в 2011 году. В 2017-м по контракту начал службу в Таджикистане, весной 2022 года по собственному желанию отправился на СВО. 24 сентября 2022 года погиб при исполнении воинского долга.

Фото: Николай Михайлов

Мама Героя — Зоя Зигангараева своего сына вспоминает с особой теплотой. Всегда хотел быть военным и всегда говорил, что мама им будет гордиться.

«Ришат всегда переживал за меня, за сестру. С детства мечтал стать военным. Всегда говорил, что защищать Родину – это наш долг. Нет ни дня, чтобы его мы не вспоминали. Самый честный, самый храбрый. Он наш Герой», — говорит мама бойца.

Фото: Николай Михайлов

После открытия мемориальной доски в Усалинской школе прошел «Урок мужества». Здесь учащимся рассказали о детстве и школьной жизни солдата. По словам классного руководителя Лидии Константиновой, Ришат был очень спокойным и ответственным. В нем всегда чувствовался особенный стержень.

«Ришат умел всегда постоять горой за своих друзей. Никогда не предавал их, был примером. У меня есть большое желание, в классе, где он учился, отметить его парту надписью — „Парта Героя“. Пусть на его примере подрастает и учится сегодняшнее поколение», — сказала учительница.

Фото: Николай Михайлов

Эту идею продолжил в ходе встречи с учащимися и глава района Анатолий Иванов. Он подчеркнул, что патриотическое воспитание подрастающего поколения должно вестись на примере наших земляков, героически погибших в Специальной военной операции.

Специальная военная операция проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля 2022 года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых создание условий, гарантирующих безопасность самой России.