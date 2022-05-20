«Он закрыл собой товарищей»: в Чистополе похоронили участника спецоперации Никиту Орлова

Чистополец Никита Орлов получил тяжелое осколочное ранение, прикрывая своих товарищей в бою. За его жизнь боролись врачи военного госпиталя, но раны были очень тяжелыми. Сегодня с сержантом Орловым прощался родной город. Проводить его в последний путь и почтить его память пришли и близкие, и совсем не знакомые с ним люди.

Чистополец Никита Орлов получил тяжелое осколочное ранение, прикрывая своих товарищей в бою. Сегодня с сержантом Орловым прощался родной город Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«В это невозможно поверить. Никита рос у нас на глазах. Вырос таким статным, сильным мужчиной. Его матери огромное спасибо, что воспитала его таким. В нашей памяти он навсегда останется героем», – так сегодня говорили о погибшем во время спецоперации на Украине сержанте Никите Орлове все те, кто пришел сегодня проводить его в последний путь.

Десятки человек – родные, близкие друзья, знакомые и просто обычные жители Чистополя, которые даже не были знакомы с ним, пришли сегодня в Никольский собор. Многие говорили слова соболезнования семье погибшего.

«Семья у них очень дружная, большая. Родители вырастили пятерых детей и вложили в них все самое лучшее», – рассказывали сегодня знакомые семьи погибшего солдата.

С первых дней на службе Никита проявил себя как настоящий солдат Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Мечтал покорить Каму

Никита Орлов родился 7 мая 1995 года в Чистополе в многодетной семье, он был третьим ребенком. Учился в средней школе №5. Его друзья рассказали, что в школе Никита любил играть в шахматы, активно занимался спортом, участвовал в разных соревнованиях, брал призовые места.

«Никита был необыкновенным мальчиком, добрым, отзывчивым. Всегда на голову выше всех своих одноклассников. Таким сильным, но эту силу он использовал во благо, защищал слабых», – делилась своими воспоминаниями о Никите его классная руководительница Гульнара Шайдуллина.

Окончив школу в 2011 году, Никита поступил в политехнический колледж Чистополя, выучился на моториста-рулевого.

«Никита был очень смелым. Не удивительно, что он решил посвятить свою жизнь служению Родине» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Он мечтал покорять Каму, наши родные водные просторы», – рассказали знакомые семьи.

Но вышло иначе. После окончания колледжа Никиту призвали на службу. Вернувшись домой после года в армии, молодой человек сообщил семье, что хочет продолжить службу по контракту. В 2015 году Никита подписал контракт и отправился на службу в отделение 1-го зенитного ракетного взвода 2-й зенитной ракетной батареи зенитного дивизиона войсковой части в Сахалинской области.

«Никита был очень смелым. Не удивительно, что он решил посвятить свою жизнь служению Родине», – добавили его друзья.

Десять дней врачи боролись за жизнь Никиты, однако 12 мая он скончался Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Узнав о начале спецоперации, Никита сказал: «Я поеду туда»

С первых дней на службе Никита проявил себя как настоящий солдат, отметил представитель воинской части Южно-Сахалинска Владимир Работа. Сегодня он приехал в Чистополь, чтобы проститься с погибшим.

«Я знаю Никиту с первых дней, как он заступил к нам на службу. Он успел пройти путь от обычного солдата до сержанта, командира отделения. Он всегда радовался жизни, помогал тем, кто обращался к нему за помощью», – рассказал представитель воинской части.

Как только в отделение пришел приказ на выполнение задач во время спецоперации на Украине, Никита сразу же сказал: «Я поеду туда».

Никиту Орлова представили к награде орденом Мужества Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Тяжелое ранение сержант получил 2 мая, когда его отряд отражал контратаку противника в Харьковской области. При наступлении Никита вывел свое отделение, помог мотострелковым подразделениям, прикрыл собой своих сослуживцев, но получил осколочное ранение.

Сержанта доставили в Краснознаменск в Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского. Десять дней врачи боролись за жизнь Никиты, однако 12 мая он скончался.

Дмитрий Иванов: «Никита – гордость России и нашего города Чистополя» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Никита стал примером служения нашему Отечеству. Для сослуживцев он был надежным товарищем. Никита – гордость России и нашего города Чистополя», – выразил соболезнования семье погибшего глава Чистопольского муниципального района Дмитрий Иванов.

Никиту Орлова представили к награде орденом Мужества. После церемонии прощания сержанта похоронили на местном кладбище.