«Он закрыл собой товарищей»: в Чистополе похоронили участника спецоперации Никиту Орлова
Чистополец Никита Орлов получил тяжелое осколочное ранение, прикрывая своих товарищей в бою. За его жизнь боролись врачи военного госпиталя, но раны были очень тяжелыми. Сегодня с сержантом Орловым прощался родной город. Проводить его в последний путь и почтить его память пришли и близкие, и совсем не знакомые с ним люди.
«В это невозможно поверить. Никита рос у нас на глазах. Вырос таким статным, сильным мужчиной. Его матери огромное спасибо, что воспитала его таким. В нашей памяти он навсегда останется героем», – так сегодня говорили о погибшем во время спецоперации на Украине сержанте Никите Орлове все те, кто пришел сегодня проводить его в последний путь.
Десятки человек – родные, близкие друзья, знакомые и просто обычные жители Чистополя, которые даже не были знакомы с ним, пришли сегодня в Никольский собор. Многие говорили слова соболезнования семье погибшего.
«Семья у них очень дружная, большая. Родители вырастили пятерых детей и вложили в них все самое лучшее», – рассказывали сегодня знакомые семьи погибшего солдата.
Мечтал покорить Каму
Никита Орлов родился 7 мая 1995 года в Чистополе в многодетной семье, он был третьим ребенком. Учился в средней школе №5. Его друзья рассказали, что в школе Никита любил играть в шахматы, активно занимался спортом, участвовал в разных соревнованиях, брал призовые места.
«Никита был необыкновенным мальчиком, добрым, отзывчивым. Всегда на голову выше всех своих одноклассников. Таким сильным, но эту силу он использовал во благо, защищал слабых», – делилась своими воспоминаниями о Никите его классная руководительница Гульнара Шайдуллина.
Окончив школу в 2011 году, Никита поступил в политехнический колледж Чистополя, выучился на моториста-рулевого.
«Он мечтал покорять Каму, наши родные водные просторы», – рассказали знакомые семьи.
Но вышло иначе. После окончания колледжа Никиту призвали на службу. Вернувшись домой после года в армии, молодой человек сообщил семье, что хочет продолжить службу по контракту. В 2015 году Никита подписал контракт и отправился на службу в отделение 1-го зенитного ракетного взвода 2-й зенитной ракетной батареи зенитного дивизиона войсковой части в Сахалинской области.
«Никита был очень смелым. Не удивительно, что он решил посвятить свою жизнь служению Родине», – добавили его друзья.
Узнав о начале спецоперации, Никита сказал: «Я поеду туда»
С первых дней на службе Никита проявил себя как настоящий солдат, отметил представитель воинской части Южно-Сахалинска Владимир Работа. Сегодня он приехал в Чистополь, чтобы проститься с погибшим.
«Я знаю Никиту с первых дней, как он заступил к нам на службу. Он успел пройти путь от обычного солдата до сержанта, командира отделения. Он всегда радовался жизни, помогал тем, кто обращался к нему за помощью», – рассказал представитель воинской части.
Как только в отделение пришел приказ на выполнение задач во время спецоперации на Украине, Никита сразу же сказал: «Я поеду туда».
Тяжелое ранение сержант получил 2 мая, когда его отряд отражал контратаку противника в Харьковской области. При наступлении Никита вывел свое отделение, помог мотострелковым подразделениям, прикрыл собой своих сослуживцев, но получил осколочное ранение.
Сержанта доставили в Краснознаменск в Центральный военный клинический госпиталь имени Вишневского. Десять дней врачи боролись за жизнь Никиты, однако 12 мая он скончался.
«Никита стал примером служения нашему Отечеству. Для сослуживцев он был надежным товарищем. Никита – гордость России и нашего города Чистополя», – выразил соболезнования семье погибшего глава Чистопольского муниципального района Дмитрий Иванов.
Никиту Орлова представили к награде орденом Мужества. После церемонии прощания сержанта похоронили на местном кладбище.