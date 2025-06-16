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На главную ТИ-Спорт 16 июня 2025 08:03

«Он мне говорил, чтобы я чаще бросал» - Глотов о главном совете Ротенберга

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«Он мне говорил, чтобы я чаще бросал» - Глотов о главном совете Ротенберга
hctraktor.org

Нападающий «Трактора» Василий Глотов в видео канала «Скользкий Лед» вспомнил, какой главный совет ему дал в СКА экс-наставник петербуржцев Роман Ротенберг.

«Роман Борисович в третьем периоде часто играл в три звена. Ничья, отыгрываться надо. Это очень помогало нам. Так как я был в верхних звеньях, то получал много игрового времени, и я этому очень рад. Он мне постоянно говорил, чтобы я чаще бросал. И постепенно мой чарт бросков улучшился, и в прошлом сезоне я стал лучшим снайпером СКА», – сказал Глотов.

В минувшем сезоне КХЛ Глотов вместе с «Трактором» дошел до финала Кубка Гагарина.

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