«Он любил осень и зиму, как Пушкин»: В Москве открылась выставка казанского пейзажиста

В выставочном зале Московского союза художников представили посмертную выставку одного из ведущих пейзажистов Татарстана — Александра Федотова, который скончался в июне прошлого года после болезни. Друзья и коллеги по цеху вспоминают его как скромного и сосредоточенного мастера, любовь которого к осенней и зимней природе роднит его, на их взгляд, с великим русским поэтом Александром Пушкиным.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

«Он в искусстве нашел свой декоративный язык. Когда смотрю на его работы, большинство из которых посвящены осени и зиме, они мне напоминают творчество Александра Сергеевича Пушкина, который тоже любил эти времена года», — заметил один из одногруппников пейзажиста по Суриковскому институту. По его словам, из этого учебного заведения вышло множество значимых для российского искусства художников, но Федотов «не потерялся в их ряду» и его работы всегда занимали достойное место на всероссийских и республиканских выставках.

Работы художника в Москву привезла его супруга — сценограф и живописец Наиля Кумысникова, народная художница РТ, которая в этом году претендует на Государственную премию Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая. Экспозиция заняла два этажа небольшой московской галереи. На всех картинах изображены различные состояния природы в разные времена года: березы в тихий летний день, пушистые снежные сугробы зимой, буйство красок в осеннем лесу. Рваные мазки, с помощью которых созданы некоторые произведения, сразу приковывают к себе взгляд.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Заслуженный художник РФ, профессор Суриковского института Сергей Смирнов отметил, что при передаче глубины и духа природы четким деталям и реализму Федотов предпочитал буйство красок и символизм. Он уверен, что если бы на выставке были представлены любые другие работы Федотова на иную тематику, то благодаря своему стилю он всё равно остался бы узнаваем.

Участие в церемонии открытия принял председатель Союза художников РТ Анатолий Крылов. По его словам, искусство в Татарстане сегодня активно развивается и наличие в республике целых пяти художественных союзов наглядно это подтверждает. При этом он добавил, что российские деятели искусств, включая и живописцев, поддерживают между собой отношения независимо от места проживания. Крылов подчеркнул, что многие известные татарстанские творцы — выходцы из знаменитых художественных вузов Москвы и Санкт-Петербурга, поэтому им важно представлять свои работы публике обеих столиц.

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

«Мне выпала большая честь представить наш Союз художников в Москве. Сашу я знаю давно. Моя техника была немного похожа на его стиль. Я очень много хранил его работ у себя, пока не появилась мастерская, где он мог бы их разместить. Надо сказать, что мы, художники, все дружим между собой, где бы ни жили. Александр для нас светлый маяк, он был очень искренним. И это в его работах чувствуется», — подчеркнул глава Союза художников РТ. По его мнению, Федотов, занимаясь творчеством в Казани, задал очень высокую планку другим пейзажистам, и даже после его смерти «этот уровень не понижается».

Фото: © Дарья Сайфиева / «Татар-информ»

Открытие выставки также посетили историк, ведущий радиостанции «Вести FM» Марат Сафаров, представители Рязанского союза художников, руководитель Владимирского дома художников Андрей Блинов, представительница Полпредства РТ в РФ Фикус Муртазина и другие. Ознакомиться с экспозицией можно с 2 по 17 марта. Адрес: Москва, ул. Беговая, д.7-9, выставочный зал МОСХ России.