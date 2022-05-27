«Он копает без разрешения»: ФАС раскрыла схемы обмана на кладбищах и в автосалонах

Автосалоны предлагают новый «Renault Kaptur» за 668 тыс. рублей, а банки - кредит под 0%, но покупатели оказываются в кредитной кабале. Схемы обмана потребителей при оформлении автокредитов и заказе ритуальных услуг раскрыли сегодня эксперты на заседании в УФАС Татарстана.

Схемы обмана потребителей при оформлении автокредитов и заказе ритуальных услуг раскрыли сегодня эксперты на заседании в УФАС Татарстана Фото: tatarstan.fas.gov.ru

Гробовщики делят бизнес, устраивая драки на кладбищах

Перед совещанием замруководителя Татарстанского УФАС России Алмаз Яфизов прокомментировал журналистам видео с дракой на кладбище в Набережных Челнах, которое накануне разлетелось по интернету. Оказалось, что инцидент - отголосок ситуации, которая сложилась гораздо раньше.

В распространившемся ролике копщики из ритуального агентства «Память» предпринимателя Евгения Ядовина готовили место к захоронению, но объявились люди якобы начальника кладбища, и между ними началась драка. На место происшествия пришлось вызвать полицию.

«Уголовное дело по этим фактам рассматривается в суде. Нет такой должности, как директор кладбища. Мы привлекли исполком, потому что посчитали, что без органов самоуправления до такой степени распустить ситуацию не было возможным», — сказал он.

Как уточнили в пресс-службе УФАС по РТ, Ядовин был заявителем по делу как предприниматель, оказывающий услуги по копке могил. Эта драка — отголосок ситуации, которая сложилась гораздо раньше.

Оказывается, еще в 2021 году ФАС возбудила дело в отношении МУП «Горкоммунхоз» и частных организаций — «Ритуал НЧ» и «Мемориал НЧ». Решение по нему вынесено в 2022 году.

«На рынке оказания ритуальных услуг антимонопольной службой было рассмотрено дело в отношении исполкома Набережных Челнов, МУП «Горкоммунхоз» и связанных с этой организацией коммерческих структур. В ходе расследования было установлено, что данные организации, вступив в сговор, воспрепятствовали осуществлению оказания ритуальных услуг третьим лицам. Они не допускали до копки могил и предоставления иных услуг родственников умершего», - пояснил Алмаз Яфизов.

По его словам, продавцы ритуальных услуг создавали психическое и моральное давление на родственников умерших, они не могли это терпеть, и соглашались на завышенные цены МУП и связанных с ним аффинированных компаний.

«В связи с этим принято решение о признании вышеназванных лиц нарушившими закон о защите конкуренции, а именно статьи 11-ой. В отношении исполкома квалифицировано дело по статье 16-ой и по признакам нарушения статьи 15-ой закона «О защите конкуренции». В настоящее время эти дела рассматриваются, а по 11-ой статье вынесено решение. Вскоре ожидается возбуждение административного производства в отношении вышеуказанных лиц с вынесением оборотных штрафов», - добавил Алмаз Яфизов.

Любой гражданин, родственник имеет право сам придти копать или заказать услугу у других лиц. Или можно заказать услугу по объявлению Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Спикер назвал схему, по которой действовали ритуальные организации, «окололегальной и околокриминальной». Люди приходили к третьему лицу, заказывали услуги по копке могил, покупке венков и установке ограждений. Заявка подана, соответственно, начиналось ее исполнение, выкапывалась могила. Потом приходили представители вышеназванных ритуальных организаций и трактором сравнивали землю.

«Они говорили родственнику: «Он копает без разрешения, если хотите, нужно заказывать у нас». А какое разрешение нужно на выкапывание могилы? Любой гражданин, родственник имеет право сам придти копать или заказать услугу у других лиц. В деревнях обычно так и делается. Или можно заказать услугу по объявлению. А тут создаются препятствия и при этом берутся двойные оплаты. Изначально услуга оценивалась в 3-5 тыс., а потом приходили представители других организаций и предлагали услугу за 10-20 тыс.», - отметил Яфизов.

Дирекция парков и скверов Казани не допустила к торгам самозанятого

УФАС по РТ ведет контроль госзакупок, следит за недопущением нарушений со стороны органов государственной власти и местного самоуправления. Недавно ведомство признало Дирекцию парков и скверов Казани нарушившей антимонопольное законодательство, поскольку учреждение не допустило к участию в торгах самозанятого.

«Дирекция парков и скверов Казани проводила торги на реализацию нестационарного торгового объекта для размещения киоска по прокату спортивного снаряжения – велосипедов, самокатов. При этом самозанятый заявился на участие, как физическое лицо, без оформления в качестве индивидуального предпринимателя. Его отклонили из-за того, что он не попадает под категорию индивидуальных предпринимателей либо коммерческих организаций. Однако он зарегистрирован в качестве самозанятого, платит налоги и поэтому посчитал, что его права ущемлены», - проинформировал Алмаз Яфизов.

Изучив материалы дела, специалисты УФАС по РТ пришли к выводу, что самозанятого действительно необоснованно отклонили от участия в торгах. Дирекцию парков и скверов Казани выдали предписание о том, чтобы права самозанятого были восстановлены. В результате торги были переиграны.

«Но, несмотря на это, наше решение пытались оспорить в Арбитражном суде РТ и в других инстанциях. Суды поддержали наше решение и сказали, что самозанятые имеют право участвовать в торговых процедурах, даже если это в муниципально-правовых актах местного уровня пока не прописано. Если федеральный закон это позволяет¸ значит нужно привести нормативно-правовые акты органов местного самоуправления в соответствие федеральным нормам», - подчеркнул Яфизов.

Он отметил, что большинство муниципалитетов не дает возможность самозанятым участвовать в таких торгах. К примеру, в торгах по сезонной установке киосков по продаже мороженного. В связи с этим УФАС выдало более 10 предупреждений в отношении органов местного самоуправления. В частности, в этом году были выданы предупреждения в отношении исполкома Казани, Верхнеуслонского и Высокогорского районов.

Всего в рамках работы УФАС по РТ по контролю за органами власти в 2022 году возбуждено 7 дел, выдано 14 предупреждений и вынесено 15 решений о признании нарушений антимонопольного законодательства. Для этого антимонопольной службой был проведен мониторинг более 20 сайтов и нормативно-правовых актов органов местного самоуправления в части ведения торгов по размещению рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов.

Банки вводят в заблуждение, предлагая кредиты под 0%

Как стало известно на публичных обсуждениях, многие банки вводят в заблуждение людей, предлагая им кредиты под нереально низкие проценты в рекламе. Возможные схемы обмана рассказала с замруководителя Татарстанского УФАС России Венера Чернова.

«Основной акцент в прошлом году был направлен на выявление нарушений в сфере финансового рынка. Так, в 2021-2022 годах рассмотрены дела в отношении «Совкомбанка», «Альфа-банка», «Тинкофф банка», «Почта банка» и «Газпромбанка». Это базовые дела, которые на сегодняшний день проходят обжалование в судебной инстанции», - сказала она.

Многие банки вводят в заблуждение людей, предлагая им кредиты под нереально низкие проценты в рекламе Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Спикер привела пример того, как банки вводят в заблуждение заемщиков. Так, «Совкомбанк» в рекламе предлагал кредит под 0%. Однако когда сотрудники УФАС по РТ изучили всю информацию, которая представлена на сайте, а также представленные им документы, то установили, что реальная стоимость кредита составляла 10%.

«Более того, мы установили, что по большому счету потребитель берет кредит, выплачивает его в течение определенного времени, по итогу закрытия ему возвращается кешбэк, если идет оплата по карте «Халва». Таким образом, мы установили, что потребителю предлагается два вида услуг в рамках одной рекламы. По нашему мнению такие действия банка являются недопустимыми и противоречат действующему законодательству», - отметила Чернова.

Аналогичное нарушение ФАС установила в действиях «Почтабанка». В частности, выявлено, что банк распространял недостоверную рекламу кредита под 5,9% годовых.

«Однако по результатам изучения документов мы установили, что данный процент составлял от 13,9 до 15,9%. Вместе с тем 5,9% потребители получали только на 4-7 год обслуживания. Получается, что в первые четыре года они платили от 13,9 до 15,9%. Мы установили, что реклама не содержит информации о стоимости страхования жизни и здоровья, а также о стоимости страхования имущества. Такие действия являются недопустимыми. Мы выдали предписания об исключении такой рекламы из открытого доступа», - подчеркнула Чернова.

Всего татарстанским УФАС России за прошлый год было возбуждено 241 дело о рекламе и недобросовестной конкуренции. Для сравнения, в 2020 году было возбуждено 157 таких дел.

Потерпевшая уехала из автосалона не на том автомобиле, за которым приехала

Автосалоны предлагают татарстанцам новые «Renault Kaptur» за 668 тыс. рублей и навязывают услуги автопомощника. В результате люди годами выплачивают дорогие кредиты или приобретают не новые, а подержанные автомобили.

«В 2021-2022 годах мы проводим большую работу, связанную с тем, что призываем к порядку автосервисы» Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«В 2021-2022 годах мы проводим большую работу, связанную с тем, что призываем к порядку автосервисы. Чаще всего они не являются официальными дилерами. В частности, в рамках одного из дел мы установили, что автосервис предлагал в продажу автомобиль «Renault Kaptur» стоимостью 668 тыс. рублей. На самом деле данный автомобиль реализуется производителем более чем за 1 млн рублей», - рассказала Венера Чернова.

Спикер отметила, что реальную стоимость автомобиля клиенты узнавали лишь при оформлении кредита в автосалоне. Приобрести авто за наличку было невозможно, а процент по кредиту был выше, чем компания указала на сайте. В итоге реальная стоимость машины составляла более 1,5 млн. рублей. Кроме того, у автосалона вообще не оказалось в наличии предлагаемого автомобиля.

«Рассмотрение данного дела окончено. На сегодняшний день предупреждения антимонопольного органа прошли судебную проверку. Хозяйствующий субъект привлечен к административной ответственности, сайт заблокирован», - отметила спикер.

В своей работе сотрудники антимонопольного ведомства столкнулись с необычной жалобой потребителя. Потерпевшая уехала из автосалона не на том автомобиле, за которым изначально приехала.

«На последнем рассмотрении дела у нас присутствовала потерпевшая, которая продала свою машину в трейд-инн и потом не имела возможности уехать в другой регион на новой машине, поскольку этой машины не оказалось. Ей пришлось купить подержанный автомобиль», - пояснила Чернова.

Оказывается, закон о рекламе нарушают и официальные дилеры. В частности, последнее дело, которое рассмотрела ФАС, было в отношении «ТТС». Автосалон разместил рекламу о продаже автомобиля с выгодой 150 тыс. рублей и оплатой кредита по 5 тыс. рублей в месяц.

«Когда мы стали рассматривать это дело, во-первых, установили, что при переходе по ссылке на сайт к продаже такой автомобиль не предлагается. Кроме того, автосалоном не были раскрыты все существенные условия, которые влияют на стоимость кредита. Это страхование и имущественное страхование. В рекламе не была указана информация, что в случае отказа от страхования процентная ставка по кредиту вырастет более чем на 7%», - добавила спикер.

На сегодняшний день УФАС по РТ рассматривает группу заявлений, связанных с навязыванием дополнительных услуг. Установлено, что потребители заключают договоры по купле-продаже автомобиля и им навязываются сразу две услуги. Во-первых, это заключение самого договора стоимостью 100-120 тыс. рублей.

«По сути, потребитель платит за то, что пришел в автосалон и оформляет покупку автомобиля. Услуга продавца не может стоить 100 тыс. рублей. В этой связи мы считаем, что данные действия не являются обоснованными», - подчеркнула Чернова.

Вторая навязываемая услуга - автопомощник. При этом в приложении к договору не указана стоимость каждой из этих услуг. Некоторым потребителям удалось возвратить деньги за автопомощник, направив претензии. Однако вопрос возврата средств за первую услугу остается открытым.

«Данные материалы рассматриваем. Скорее всего, будет направлено предупреждение о недопущении таких действий», - отметила Чернова.

Всего в этом году УФАС по РТ рассмотрело около 6 дел, связанных с автосалонами. Это дела в отношении «Траст авто», «Алтын», ООО «АРТ».

«Если мы откроем договоры на размещение рекламы, то увидим, что она обходится автосалонам в 1 - 3 млн рублей в месяц. Распространение данной рекламы выгодно, если они тратят столько денег, значит, есть спрос потребителей. Это связано с тем, что люди у нас доверчивые», - заключила эксперт.

Согласно данным представителя УФАС по РТ, минимальный штраф для автосалонов за недобросовестную рекламу составляет 100 тыс. рублей. Это небольшая сумма, однако, недостоверной рекламы в интернете становится меньше.

Фото на анонсе: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»