«Оживляли связки, чтобы он мог дышать сам»: как в ДРКБ спасали малыша, выпившего «Крот»

Двухлетний мальчик случайно нашел дома яркую оранжевую бутылочку и, недолго думая, сделал пару глотков. Это было средство от засоров в трубах «Крот». Жизнь семьи поделилась на до и после – малыша ждали сложные операции и долгое восстановление. Ребенок еле дышал. Как медики ДРКБ спасали мальчика – в репортаже «Татар-информа».

Двухлетний мальчик случайно нашел дома яркую оранжевую бутылочку и, недолго думая, сделал пару глотков. Это было средство от засоров в трубах «Крот» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Такие тяжелые осложнения после операции наблюдали впервые»

История отношений медиков и двухлетнего Разиля из Атнинского района РТ началась в 2020 году. За маленьким активным мальчиком не уследили, малыш нашел средство для очистки труб «Крот» и глотнул.

Итог – сильнейший химический ожог рта, лица и передней грудной стенки.

«Судьба…» – вздохнул отец мальчика Равиль, вспоминая по просьбе «Татар-информа», как это случилось.

Для отца Разиль был долгожданным первенцем, у его супруги Гузель от предыдущего брака растут трое детей.

За лечение малыша взялись специалисты Детской республиканской клинической больницы, он перенес две серьезнейших операции – торакоскопическую резекцию пищевода, эзофагостомию.

После первой операции возник парез голосовых связок – нарушение подвижности гортани, часто это приводит к полному ее параличу. Другими словами, ребенок не сможет говорить, дышать будет через трубку.

В больнице с мальчиком по очереди лежали то папа, то мама. Они вспоминают, каким стрессом была вся эта ситуация для них, насколько страшно им было за судьбу своего малыша.

После первой операции малыш восстановился с реабилитологами больницы в течение двух недель. После второй – корректирующей – одна сторона гортани мальчика снова перестала работать.

«Это очень редкий случай. При таких операциях такого тяжелого пареза голосовых связок не наблюдали. Впервые такой клинический случай», – рассказала «Татар-информу» заведующая отделением медицинской реабилитации ДРКБ Эльза Ахмадуллина.

Врач-реабилитолог ДРКБ Адьян Убушиев Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Ребенок после операции дышал так, что звук дыхания был слышен за километр»

Главной проблемой стало не отсутствие голоса, а проблема с дыханием. Ребенок не мог нормально дышать, глотать, была одышка.

«Ребенка после операционного вмешательства вы бы за километр услышали, настолько он громко дышал. Настолько сильно были выражены дыхательные нарушения. При этом держал хорошую сатурацию», – отметил врач-реабилитолог ДРКБ Адьян Убушиев.

Эльза Ахмадуллина объяснила, что компенсаторная одышка – это показание для установки трахеостомы – специальной трубки, через которую ребенок бы получал воздух. Но у него через шею уже вывели другую стому. Располагать их рядом было опасно, могут случиться инфицирование, пневмония и сепсис.

Консилиумы врачей по случаю Разиля собирались не один раз. Специалисты решили, что нужно очень постараться обойтись без трахеостомы.

Полтора месяца мультидисциплинарная бригада из реабилитологов, психологов, эрготерапевта, физических терапевтов, логопедов, нутрициологов, массажистов, инструкторов ЛФК, педиатров не могла добиться «оживления» голосовых связок. В ДРКБ использовали все возможные методики для того, чтобы помочь малышу. И это дало свои плоды.

«Каждое утро на работе мы обсуждали, как в динамике прошла ночь, как он переносит процедуры, что нужно добавить, что нужно убавить, новые методики применяли, чтобы добиться нужного результата», – рассказала заведующая отделением медицинской реабилитации.

Гузель и Равиль вспоминают, что едва не плакали, когда их малыш смог спокойно дышать и произносить звуки.

Сейчас малыш полностью здоров, он старается выговаривать первые слова, дышит полной грудью через рот и нос Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«За месяцы в больнице словно несколько жизней прожили»

Сейчас малыш полностью здоров, он старается выговаривать первые слова, дышит полной грудью через рот и нос. Ничем не отличается от сверстников. Проверять здоровье после операции родители с ребенком приезжают в ДРКБ раз в полгода.

«Врачам спасибо. Дай бог им здоровья», – сказал папа ребенка. Семья от всей души благодарна медикам клиники за то, что спасли их ребенка и помогли ему восстановиться.

В сентябре Разилю исполнится 4 года.

Врачи настоятельно просят родителей юных татарстанцев внимательно следить за детьми и не оставлять в доступных для них местах опасные предметы и жидкости. Разилю очень повезло, нередко парезы гортани заканчиваются тем, что дети могут дышать только через трубку, а голос теряют совсем. Часто отравления химикатами становятся причиной мучительной смерти.

Сегодня родители Разиля говорят, что за несколько месяцев в больнице словно прожили не одну жизнь.

«Сейчас дети растут очень шустрые, сложно за ними уследить. Не дай бог, конечно, никому такое пережить. Не зря говорят: “Береженого Бог бережет”», – сказал Равиль.