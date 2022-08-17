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Политика
17 августа 2022  08:37

«Он должен знать, чего мы от него требуем»: Шольц счел важным прямой диалог с Путиным

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Нужно продолжать диалог с Президентом РФ Владимиром Путиным. Такое мнение в интервью шведской газете Dagens Nyheter высказал канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает ТАСС.

«Как бы трудно это ни было, прямое общение важно, особенно во время кризиса. Я хочу, чтобы наши сообщения дошли до Президента России напрямую, чтобы Россия взяла на себя ответственность, — сказал он. — Путин должен знать, чего мы от него требуем, вот почему я считаю, что такие разговоры важны, в том числе и в будущем».

По словам Шольца, он хочет донести до Путина свое «ясное послание» о том, что стратегия российского лидера в отношении Украины не сработает. 

Канцлер также заявил, что в обозримом будущем невозможно нормализовать отношения с Россией. 

«Пока Россия не прекратит эту войну, не выведет свои войска с Украины и не заключит мир на разумных условиях, я не вижу возможности даже начать думать о нормализации», — сказал Шольц. 

Президент России 24 февраля объявил о проведении спецоперации в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Путин подчеркнул, что в планы Москвы не входит оккупация украинских территорий, целью являются демилитаризация и денацификация страны. Соединенные Штаты, Великобритания и страны ЕС ввели масштабные антироссийские санкции и увеличили поставки вооружений украинским властям.

#Владимир Путин #Олаф Шольц
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