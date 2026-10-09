«Он должен закрепиться, а не уезжать»: как в РТ решают проблему нехватки врачей

Татарстанской медицине не хватает порядка 2,5 тысячи врачей: в девяти районах больницы укомплектованы критически, а в трех из них – меньше чем наполовину. Врачам платят миллион за переезд, выдают гранты на жилье и землю, но, признали на совещании у Раиса РТ, этого мало: для решения проблемы Минздрав РТ создает Дирекцию кадровых решений.





Системе здравоохранения Татарстана не хватает порядка 2,5 тысячи специалистов

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Критическая ситуация с врачами в девяти районах РТ

Сегодня в системе здравоохранения Татарстана работают 19 460 врачей. Отрасли не хватает порядка 2,5 тысячи специалистов. Ситуация в районах разная, наиболее остро нехватка специалистов ощущается в первичном звене.

Наиболее критичная ситуация в девяти районах республики – Новошешминском, Менделеевском, Тукаевском, Бавлинском, Нижнекамском, Заинском, Чистопольском, Бугульминском и Лениногорском. Причем в последних трех районах ЦРБ укомплектованы меньше чем на 50%. Такие данные звучали на традиционном еженедельном совещании у Раиса Татарстана. Вопрос кадрового голода сегодня остается одним из ключевых для системы здравоохранения.

«Очень важны укомплектованность и профпригодность медицинских кадров. От этих людей зависит жизнь наших сограждан. Эту тему держит на контроле глава государства, и мне такой вопрос был задан», – сказал Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов.

Он подчеркнул, что укомплектованность медицинским персоналом в среднем по Татарстану должна составлять не менее 80%, этот вопрос главы районных администраций должны взять на личный контроль.

Рустам Минниханов: «Очень важны укомплектованность и профпригодность медицинских кадров» Фото: пресс-служба Раиса РТ

О причинах нехватки медиков на совещании у Раиса РТ рассказал глава Бугульминского района Дамир Фаттахов.

«Сегодня укомплектованность Бугульминской ЦРБ врачебными кадрами составляет 47%. Дефицит – 164 специалиста. При этом важно понимать, как сформировался дефицит. За последние десять лет в Бугульминскую ЦРБ пришли 173 врача, ушли 222. Чистый отток – 49 специалистов. Основной кадровый провал пришелся на 2020–2022 годы. Во многом это был период пандемии и ее последствий», – объяснил он.

Особенно сильно, по словам Фаттахова, пандемия ударила по возрастной части коллектива: часть врачей пенсионного и предпенсионного возраста приняла решение уйти, учитывая высокие риски для здоровья. Были и потери среди самих медработников. Кроме того, за десять лет 68 специалистов переехали в другие города, а 25 устроились в частные клиники.

Сейчас ситуацию по оттоку удалось стабилизировать. При этом риски сохраняются: сегодня 41 из 149 врачей Бугульминской ЦРБ уже в пенсионном возрасте.

«Вопрос привлечения кадров очень важен. Но если вы с текущим составом работать не будете, они будут уходить на пенсию, переезжать, искать более интересные места. Кадрами надо заниматься», – подчеркнул Рустам Минниханов.

Дамир Фаттахов: «Основной кадровый провал пришелся на 2020–2022 годы. Во многом это был период пандемии и ее последствий» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Чтобы врач не уезжал, его нужно «приземлить»

«Для решения кадрового вопроса мы ведем работу сразу по нескольким направлениям. Первое – условия работы. Сейчас идет комплексный капитальный ремонт ЦРБ. Мы уверены, что завершение ремонта станет одним из ключевых факторов для привлечения новых специалистов», – сказал глава Бугульминского района.

Второе направление – жилье. В Бугульме 72 квартиры будут использовать как служебные. Такие квартиры планируют ремонтировать за счет собственных доходов района. Сегодня, пока служебные квартиры в процессе ремонта, совместно с ЦРБ район компенсирует врачам аренду жилья.

«Отдельно используем возможности социальной ипотеки. В прошлом году в Бугульме были введены два новых дома для работников ‘’Татнефти’’. Мы обратились к компании с просьбой предусмотреть возможность предоставить жилье в них медицинским работникам. ‘’Татнефть’’ поддержала нашу инициативу», – добавил Дамир Фаттахов.

Третье направление – меры поддержки. Глава Бугульминского района признал: действующие меры поддержки нужно использовать активнее. Сегодня ими обеспечены 11 молодых врачей. По программе «Земский доктор» и «Земский фельдшер» заключены договоры с двумя врачами и семью медработниками среднего звена.

В пресс-службе Чистопольской ЦРБ «Татар-информу» рассказали, что с прошлого года в районе пятеро врачей получили бесплатно участки земли. В 2026 году шестеро врачей получили выплату на хозяйственное обустройство, предусмотренную постановлением Кабмина РТ. Также специалисты получают от города единовременную выплату в 200 тысяч рублей, а еще муниципалитет помогает устраивать их детей в детские сады и школы.

Свободных служебных квартир для медицинских работников в Чистопольском районе, по информации пресс-службы, нет, но предусмотрен грант на покупку жилья.

«Вопрос жилья – обязательный. Можно врача пригласить, но если ты его не приземлил, если дети не устроены в садик и школу, он будет в подвешенном состоянии. Врач должен закрепиться, думать, что ему здесь комфортно, а не уезжать куда-то», – подчеркнул Раис Татарстана.

Альмир Абашев заявил: благодаря снижению числа вакансий в Казани новых специалистов стали чаще направлять в районы Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В Казани выпускников-медиков распределили на дефицитные участки

Какие еще меры принимают в Татарстане для решения кадрового вопроса в сфере здравоохранения? Один из вариантов – перераспределение врачей между медицинскими организациями.

«Мы выявили, что при достаточно высокой укомплектованности по Казани отдельные крупные медицинские организации испытывали критический дефицит врачей первичного звена. В зону их обслуживания попадает более 250 тысяч казанцев. Был предпринят тактический маневр. Часть выпускников медицинских вузов, которые должны были пополнить ряды медорганизаций с высокой обеспеченностью кадрами, распределили в дефицитные организации Казани. Это позволило усилить первичное звено там, где нагрузка на врача была максимальной», – рассказал глава Минздрава Татарстана Альмир Абашев.

Министр заявил: благодаря снижению числа вакансий в Казани новых специалистов стали чаще направлять в районы. Таким образом удалось сократить дефицит кадров в Набережных Челнах, Альметьевске и Зеленодольске.

Хороший пример решения кадрового вопроса – Елабуга. За год укомплектованность врачами местной ЦРБ выросла с 53% до 70,1%. Такого результата достигли благодаря сотрудничеству Министерства здравоохранения, промышленного партнера, особой экономической зоны «Алабуга» и администрации района.

«Алабуга», как заказчик на платные услуги для своих работников, формирует поток внебюджетных средств района. За счет этого повышают зарплаты врачам и начисляют им стимулирующие выплаты. Также в Елабуге медикам предоставляют арендное жилье и участок земли.

Алексей и Галина Тяпайкины переехали из Чувашии, работают детскими врачами в КДМЦ в Набережных Челнах Фото: предоставлено пресс-службой КДМЦ

«Мне нравится работать в Татарстане: здесь интересная профессиональная среда, хорошие условия для работы»

С этого года по решению Раиса РТ врачи дефицитных специальностей, которые переезжают в республику из других регионов России или из-за рубежа, смогут получить 1 миллион рублей. Главное требование – врач должен устроиться именно в ту государственную больницу или поликлинику, где по его специальности укомплектованность штата менее 80%.

На сегодня участниками этой программы стали 204 человека, выплаты получили уже 109 человек. Более половины получивших выплату пришли в поликлиники. Несколько врачей, переехавшие на работу в Татарстан, рассказали агентству о том, чем их привлекла республика и как здесь их поддержали.

Алексей и Галина Тяпайкины переехали из Чувашии. Супруги работают детскими врачами: жена – педиатр, муж – анестезиолог-реаниматолог. С августа новое место их работы – Камский детский медицинский центр в Набережных Челнах.

«В КДМЦ работают несколько моих знакомых коллег. Я получил предложение от них и приехал работать анестезиологом-реаниматологом. Я выбрал КДМЦ, потому что это профильное учреждение с хорошей клинической базой и перспективами для профессионального роста. Нашу семью привлекала возможность жить и работать в регионе с развитой инфраструктурой», – рассказал «Татар-информу» Алексей Тяпайкин.

Супругам выплатили подъемные по одному миллиону рублей от республики, выдали грант Правительства РТ на приобретение жилья на 800 тысяч рублей, 500 тысяч рублей выплатили на улучшение жилищных условий от мэра Челнов, 30 тысяч рублей они получили от Камского медицинского центра.

«У нас двое детей, проблем с устройством в школу не возникло – это тоже приятно. В целом меры поддержки оказались достаточными. Я ни капли не жалею о решении о переезде. Мне нравится работать в Татарстане: здесь интересная профессиональная среда, хорошие условия для работы», – отметил Алексей Тяпайкин.

Сергей Балякин начал карьеру в родном Иркутске, а летом этого года стал частью команды КДМЦ Фото: предоставлено пресс-службой КДМЦ

«В Татарстане я вижу перспективы»

Участковый педиатр Сергей Балякин начал карьеру в медицине в родном Иркутске. Летом этого года он стал частью команды КДМЦ в Челнах.

«Я искал работу через интернет и откликался на все вакансии. В начале лета мне позвонила Екатерина Семушкина, начмед КДМЦ. Рассказала про медучреждение. Вообще я выбирал между Казанью и Челнами. Поразмыслив, я остановился на втором варианте, мне комфортнее в небольшом городе», – рассказал агентству врач.

Сергей признался: его тревожили вопросы зарплаты и жилья. В Татарстане с зарплатой его не обманули – назначили обещанную сумму. Также ему выдали миллион от республики, грант на покупку жилья и выплату от мэра Челнов.

«Меры поддержки в Татарстане сравнимы с условиями Дальнего Востока и населенных пунктов, где жителей очень мало. Но если бы я там работал, расти было бы некуда. На моем нынешнем месте работы я вижу перспективы. Работаю, осваиваюсь. Думаю, что адаптацию пройду быстро, поскольку в Татарстане мне нравится. Мне приятен менталитет и уровень жизни», – отметил врач.

Франсиско Веластеги приехал в Татарстан из Эквадора, окончил КФУ, ординатуру и нашел вакансию в Зеленодольской ЦРБ Фото: предоставлено Франсиско Веластеги

В районные больницы Татарстана охотно приходят на работу и те, кто родился на другом конце света. Франсиско Веластеги приехал в Татарстан из Эквадора. В 2024 году окончил Институт фундаментальной медицины и биологии КФУ, после чего поступил в ординатуру по специальности «травматология и ортопедия».

«После ординатуры я искал место, где мог бы работать врачом-стажером именно по своей специальности – травматологом-ортопедом. Сразу нашел вакансию в Зеленодольской ЦРБ, здесь и тружусь по сей день. Я работаю в приемном покое, где получаю много практического опыта и учусь принимать решения в экстренных случаях. Здесь я вижу возможность развиваться как врач на практике», – рассказал медик.

Франсиско живет в Казани, но ему компенсируют проезд до Зеленодольска. Также он получает ряд социальных выплат от СФР.

«Коллеги относятся ко мне с большим уважением и доброжелательностью. Некоторые даже думали, что я татарин», – поделился врач.

Одним из основных направлений работы Дирекции кадровых решений здравоохранения Республики Татарстан будет привлечение новых кадров Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Минздрав РТ откроет центр развития кадрового потенциала

«Положительная динамика есть, но при сохраняющемся низком уровне укомплектованности в муниципальных образованиях действующих мер пока недостаточно. Нам необходимо найти новые решения», – констатировал Альмир Абашев.

В регионе решили создать Дирекцию кадровых решений здравоохранения Республики Татарстан. Проект документа о ее учреждении сейчас проходит антикоррупционную экспертизу. В течение двух месяцев после прохождения экспертизы будет утвержден устав организации.

Одним из основных направлений работы дирекции будет привлечение новых кадров. Эту задачу будет выполнять Кадровый центр в составе дирекции. Одним из его инструментов станет портал медицинские-вакансии.рф. Через удобный сайт кандидаты могут ознакомиться с вакансиями, условиями трудоустройства и мерами поддержки. Кадровый центр будет сопровождать кандидата с первого контакта до устройства на работу.

В Татарстане работает молодежное объединение «Движение новых кадров в медицине» Фото: пресс-служба Раиса РТ

Также в Татарстане работает молодежное объединение «Движение новых кадров в медицине» (ДНК) – это сообщество активных молодых медиков. Движение помогает молодым специалистам развиваться: проводит тренинги, мастер‑классы. Создан канал «Союз молодых врачей» в мессенджере МАКС – там публикуют новости и рассказывают о возможностях в отрасли.

«В больнице не так приборы и аппараты важны, как люди, специалисты. Без глав районов этот вопрос не решить. Татарстан привлекателен. Можно найти людей: выезжать, узнавать, изучать опыт. Обязательно работать с университетами и медучилищами в равной степени. Если врачей наберешь без среднего медицинского персонала, то какая работа там будет?» – сказал Рустам Минниханов.