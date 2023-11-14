«Он до последнего отвечал за своих ребят»: история героя-бойца СВО из Балтасей

Фото: из семейного архива семьи Шакировых

«Познакомились в редакции. Нашему счастью радовались все»

Встреча в редакции местной газеты стала для них судьбоносной: сначала Фанзиль и Зульфия стали коллегами, а потом – счастливой семейной парой.

Зульфия Шакирова поделилась с «Татар-информом» воспоминаниями:

Он пришел в коллектив после профлицея, специалистом по компьютерам. Компьютеры только-только входили в нашу жизнь, мы тогда очень нуждались в таком специалисте. Хотя его знания не ограничивались тем, что он получил в лицее. Фанзиль терпеливо обучал нас. Особенно такая помощь была нужна старшему поколению. Он был умный, ответственный, четко выполнял свою работу.

Потом он ушел в армию. А когда вернулся, не стал требовать взять его на прежнюю должность, уступил ее девушке, которая эти два года работала вместо него. Что еще раз говорит о его порядочности и доброте. Конечно, руководство не хотело терять такого ценного сотрудника, и ему предложили работу корреспондента.

Мы даже не заметили, как потянулись друг к другу, как между нами возникла любовь. Когда поженились, весь коллектив не мог на нас нарадоваться. Главный редактор сказал на свадьбе: «У меня сегодня самый радостный день. Я люблю вас как родных сына и дочь».

Потом Фанзиль ушел из газеты, устроился водителем грузовика. И на той работе его тоже ценили. Помогал родителям с кормами, в хозяйстве держали скот.

Фото: из семейного архива Шакировых

«Сказала детям: «Ваш папа не любил слабых, надо быть сильными»

Фанзиль был внимательным и любящим мужем и отцом. В их семье двое детей – дочь Иркэ и сын Ирек.

От Балтасей до нашей деревни приличное расстояние, в зимние холода Фанзиль приезжал и забирал меня с коллегой. Никогда не говорил “далеко”, “неудобно”, “времени нет”. Для него не было ничего невозможного. В день его зарплаты у нас дома обязательно были живые цветы. Когда денег в семье не хватало, я просила его не тратиться на них, но он все равно всегда приходил с цветами, – поделилась Зульфия апа.

Семья любила путешествовать, отдыхать на природе. Благодаря заботе и неуемной энергии главы семейства эти поездки были незабываемыми.

Мы были и на море, и все исторические места Татарстана объехали вдоль и поперек. Как наступит лето, Фанзиль увозил нас на Вятку или на Волгу отдыхать – купаться, шашлыки жарить. Сам готовил для нас, все обустраивал, это был чудесный отдых для нас.

Последние годы ездил в дальние рейсы. Мы с детьми с нетерпением ждали его возвращения. Постоянно ездили с ним в Казань, он водил нас в хорошие рестораны. Детей одевал сам, только в дорогих магазинах. Дни рождения детей устраивал пышные, веселые. Я как будто чувствовала, иногда просила не делать так, в будущем ведь всякое может случиться – может и не хватать на праздники.

Фанзиль обожал детей, с большим уважением относился к своим близким, родителям. Заботился об их здоровье, – рассказала вдова.

По словам Зульфии, дети уже в том возрасте, что все понимают. Они осознают, что навсегда расстались со своим отцом:

Детям очень тяжело. Очень любили папу. Они стараются скрыть от меня слезы, чтобы я не плакала. И я себя сдерживаю ради них. Иркэ постоянно сидит в спальне задумчивая… Сын один день не выходил из комнаты. Не требую, чтобы они не плакали. Но сказала: “Ваш папа не любил слабых, надо быть сильными”. Фанзиль никогда не унывал, он был уверен, что человеку подвластно все. “Все можно решить, только смерти невозможно избежать”, – говорили мы с ним. И так оно и оказалось.

Фото: из семейного архива Шакировых

«Человек, спасший меня от смерти, – как же он не спас себя?»

Служившего в армии, один год отслужившего по контракту физически крепкого Фанзиля Шакирова призвали на СВО в первые же дни частичной мобилизации.

«Когда пришла повестка, всю ночь, держа за руку, уговаривала его не идти. “Наверняка можно что-то сделать, давай будем искать пути. У нас же дети”, – сказала я. А он повторял: “Если мы не пойдем, кто тогда пойдет”. Я не представляла, как я смогу вести жизнь и быт в одиночку. Мы сначала жили у родителей мужа, потом снимали квартиру, а потом уже своими силами построили дом. Оказывается, я всегда чувствовала сильное плечо мужа. Даже после того, как он уехал на спецоперацию, я советовалась с ним по всем вопросам по хозяйству, просила написать хоть два-три предложения», – рассказала Зульфия.

В мае Фанзиль побывал дома в краткосрочном отпуске и планировал приехать на отдых в сентябре. Зульфия апа со слезами на глазах вспоминает минуты, когда поняла, что навсегда потеряла мужа:

Перед отправкой на линию огня у них собрали телефоны. До этого он нам позвонил, сказал, что идут на задание. Когда сказал, что телефоны у них заберут, меня это насторожило. Я пыталась узнать, почему так делают, куда их отправляют. Но он просто сказал, чтобы я не задавала лишних вопросов.

На другой день была очень занята на работе, домой пришла поздно. В телефон тоже заглянула только дома. Увидела по два-три непринятых звонка от знакомых. Зашла в чат, где общаются родные ребят из его роты, а там пишут о потерях. Среди них – позывной моего мужа.

Сначала даже не поверила, думала, что в случае смерти пришло бы уведомление из военкомата. Тут мне позвонила свекровь, спрашивает, слышала ли я уже. Даже не помню, что ответила.

Фото: из семейного архива Шакировых

Приехала моя мама, увезла меня с детьми к себе. Хорошо еще, что первые дни была рядом с мамой. Она меня поддержала. Потом я взяла себя в руки и вернулась домой.

Я поняла, что такое горе за секунды может сломать человека! Я человек стойкий, но его смерть меня мгновенно подкосила… Если бы не любила так сильно, может, и не было бы так тяжело. Мама всегда говорила: “Не отдавайся полностью любви, оставь место в своем сердце”. А еще говорят, что счастливая взаимная любовь долго не держится – или расстаются, или кто-то умирает. Теперь знаю, что все это правда…

Помню, во время ковида он ухаживал за мной, только благодаря ему я выжила. Это был самый пик эпидемии, доктора даже не приходили домой к больным, боялись заразиться. Я болела страшно – бредила, теряла сознание, температура не опускалась. Фанзиль не отходил от меня, делал уколы. Когда не находил вену на локтевом сгибе, колол на кисти, в живот. Я практически умирала, а он меня не выпускал из своих объятий. И не боялся, что сам может заразиться.

Я сейчас думаю – как же так вышло, что такой опытный, умный, сильный человек, который смог спасти меня, сам не спасся от смерти? Он же во время службы по контракту очень хорошо изучил оказание первой помощи. Может быть, не было возможности оказать помощь самому себе», – говорит Зульфия.

Фанзиля Шакирова похоронили в родном селе 31 октября.

За несколько дней до своей гибели он мне приснился. Радовался: “Меня наградили благодарственным письмом”. Ему посмертно вручили орден Мужества, видимо, к этому и был сон. А еще, когда Фанзиль был еще жив, увидела во сне могилу с оградкой у кладбища. Проснулась в тревоге. В тот вечер мы с ним поговорили, и я успокоилась. Обычно, когда видела Фанзиля во сне, это было или к деньгам, или к какому-то хорошему событию.

С мамой, родными, все вместе провели поминки на третий день, на седьмой. К могиле хожу постоянно, молюсь о Фанзиле. Хочу пойти на курсы в мечети, чтобы правильно читать. Когда проводила его на спецоперацию, в мечети устроила ифтар и всю уразу держала, по всем правилам. Искренне желаю, чтобы муж был доволен всеми нами, не держал обид и его душа нашла покой, – говорит Зульфия апа.

Фото: из семейного архива Шакировых

«Ему кричали: “Прыгай в окоп!” Но он отказался»

Мама Фанзиля Шакирова Рауза апа до сих пор не может до конца поверить в случившееся. Только хлопоты, связанные с похоронами, позволили ей немного отвлечься.

Фанзиль с младшим братом Фанилем росли как близнецы – у них разница всего год и два месяца. Были очень дружные, друг за друга горой. Фанзиль был озорной, но злости в его поступках не было. Непоседливый, сильный, подвижный. Он умел моментально решать любые вопросы. Решения принимал быстро. Как только началась мобилизация и ему пришла повестка, сразу сказал: «Хочу съездить». Наверное, ему казалось, что поедет, наведет там порядок и в скором времени вернется.

В наших краях были и такие, кто не подошел для службы. А кто-то находил способы избежать мобилизации. Я очень переживала, все спрашивала его: «Почему ты, улым?» А он все время повторял: «Кто, если не мы».

Никогда не жаловался, характер у него не такой. Наверняка там были и тяжелые ситуации, но он ни разу не сказал, что ему трудно. Говорил, что не голодают. Рассказывал: «Еда, пока привезут, остывает, мы оставляем себе только хлеб, а горячую еду готовим сами». Я, конечно, хотела больше узнать, где они, что делают. А он шутил: «Не беспокойся, мама. Ничего пока не делаем, отдыхаем». Никогда не рассказывал подробностей, – говорит мама погибшего.

В последний раз они с сыном переписывались 7 октября, после этого Фанзиль перестал выходить на связь.

Он расспрашивал, все ли у нас хорошо, не болею ли я. Обычно я два дня после разговора ходила более-менее спокойно, а на третий день уже начинала ждать сообщений. Если он сам не писал, отправляла эсэмэски сама. Он тесно общался с дальним родственником Ильнаром, который служил в соседнем подразделении. Если сын не звонил, узнавал его дела через Ильнара.

10 октября отмечали день рождения другой нашей снохи. Зная, что телефон не будет ловить, дома написала Фанзилю. Ответа не дождалась… По словам выживших товарищей, в тот день они пошли в наступление. Они рассказали, что утром до подъема вся техника была уже построена. Телефоны у них собрали из соображений безопасности.

Во время столкновения некоторые товарищи спаслись, прыгнув в окопы. Фанзиль был командиром, он следил за всеми, поэтому один остался стоять. «Мы ему кричали: "Шакир, прыгай!” (Шакир – его позывной), но он отказался», – говорят его товарищи, – рассказывает Рауза апа.

Последний раз мать и сын встречались в мае, когда тот приезжал в отпуск.

«Перед тем как он уехал, поставила их с братом рядом и сфотографировала. Промелькнула мысль: “Мало ли что может случиться”», – сокрушается мама.

По ее словам, было много желающих попрощаться с ее сыном. «Он был общительный, открытый, поэтому и друзей было много. Пришли целые группы его бывших коллег. Все говорят: “Фанзиль был такой отзывчивый, всем помогал”. Бабушки-соседки вспоминают, какой он был добрый и заботливый со старшими», – говорит Рауза апа.

Специальная военная операция на Украине (СВО) проводится по решению Президента РФ Владимира Путина с 24 февраля прошлого года. Власти не раз заявляли, что она будет продолжаться до достижения поставленных целей, среди которых — создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

Гульназ Хабибуллина, intertat.tatar; перевод с татарского