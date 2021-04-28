«Он даже не вышел из машины»: в Казани судят экс-следователя, устроившего смертельное ДТП

Раньше всех на процесс подошли родители погибшей 17-летней Надежды. От комментариев журналистам они отказались и настаивали на том, чтобы во время суда съемка не велась.

Последним к залу суда подошел обвиняемый 27-летний Рамиль Мубаракшин. 24 декабря он пьяным сел за руль, на огромной скорости вылетел на встречку и врезался в такси, в котором находилось четверо человек. Сильнее всего пострадала юная пассажирка – ее экстренно доставили в больницу. Несмотря на усилия врачей, спасти девушку не удалось – она скончалась через три дня в больнице.

Как выяснилось позже, за несколько дней до трагедии Мубаракшин был уволен со службы. По словам родителей погибшей девушки, после произошедшего его отправили в СИЗО. Спустя некоторое время Верховный суд РТ изменил ему меру пресечения на домашний арест.

Сегодня Мубаракшин отказываться от комментариев журналистам не стал. Еще перед началом процесса заявил, что вину полностью признает. На вопрос о том, почему он сел пьяным за руль, не смог сразу ответить, долго молчал и не мог подобрать слов.

«Не знаю, как так получилось, никогда такого не было», – кратко ответил экс-следователь.

Во время чтения гособвинения Мубаркшин практически не поднимал глаз. Услышав в очередной раз подробности того страшного вечера, мать девушки, которая сидела за подсудимым, не смогла сдержать слез. Напомнив обстоятельства произошедшего, прокурор преступил к допросу семьи погибшей и свидетелей ДТП. Первой за трибуну вышла мама погибшей школьницы Наталья Казакова.

Женщина начала свой рассказ с того, что шесть лет назад их семья переехала из Донецка в Казань к родным. Здесь, как им казалось, будет спокойнее им и двум дочерям.

«Надежда умудрялась все успевать – училась в школе, получала дополнительное образование в техникуме и подрабатывала официанткой. В день трагедии дочка после смены вместе с коллегами вызвала такси после и поехала домой. В машине она разговаривала по телефону с отцом. Сказала, что скоро будет дома. Я в этот момент уже спала, а муж решил дождаться ее прихода. Я проснулась во втором часу ночи, дочери еще не было», – рассказала Наталья.

Взволнованная женщина позвонила дочке, но трубку никто не брал. На звонок ответили только спустя некоторое время – на том конце провода сообщили, что Надежда попала в ДТП и находится в реанимации в крайне тяжелом состоянии. Не теряя ни минуты родители поехали больницу.

Все время пока девочка лежала в больнице, на похорнах и даже после них Мубаракшин даже не пытался связаться с семьей девушки. Позднее матери был звонок от некого друга Мубаракшина, но она не стала с ним говорить. Через некоторое время представители предполагаемого виновника ДТП связались с классным руководителем погибшей школьницы и предложили полностью оплатить похороны. Учитель, которая взяла на себя все организационные моменты с похоронами, согласилась.

На вопрос прокурора о том, какое наказание она хотела бы для Мубаракшина, Наталья Казакова ответила не сразу. После долгого молчания она дрожащим голосом проговорила, что хотела бы самого строгого наказания.

Следом за матерью школьницы прокурор допросил водителя такси Наврузджона Устобоева. Мужчина рассказал, что получил заказ ночью. Около кафе в центре города он забрал троих пассажиров – молодого человека и двух девушек. Во время допроса водитель такси сделал акцент на том, что все пассажиры были пристегнуты.

«В заявке было три адреса. Сначала я оставил молодого человека, после чего завернул на улицу Чистопольскую. На светофоре загорелся красный свет, я начал тормозить. Я успел заметить, что слева на большой скорости едет машина. Потом был удар – все произошло очень быстро», – вспоминал Устобоев.

По словам мужчины, после столкновения сработали передние подушки безопасности, из-под капота машины повалил дым, а к месту ДТП начали сбегаться очевидцы.

Больше всего в аварии пострадала Надежда, которая находилась на заднем сиденье авто. Таксист сразу попытался помочь девушке – начал стирать с ее лица кровь, а кто-то из свидетелей трагедии вызвал скорую.

«Вскоре на место аварии приехали врачи – ей долго отстегивали ремень, не получилось с первого раза. Девушка была в сознании. Я спросил, как она чувствует себя, но она не отвечала», – вспоминал водитель.

По словам очевидцев, устроивший аварию водитель даже не выходил из автомобиля – он сидел, положа голову на руль. Вместе с ним в салоне легковушки был еще три девушки, однако две поспешили покинуть место аварии.

Из авто Мубаракшин вышел только после приезда автоинспекторов. Он еле стоял на ногах и даже попытался подраться с одним из сотрудников ГИБДД.

«Он был сильно пьян. Если ты врезался в авто, то ты выходишь и смотришь, что произошло. А он даже с места не двинулся», – рассказал один из свидетелей.

Так или иначе, суду еще предстоит выяснить детали произошедшего и выслушать остальных свидетелей и самого Мубаракшина. Следующее заседание пройдет 18 мая.