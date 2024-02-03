«Он был требовательным, но справедливым»: коллеги о бывшем начальнике Чистопольской ГАИ

Бывшему начальнику отдела Госавтоинспекции Чистопольского ГРОВД Тихону Захарову в этом году исполнилось бы сто лет

Фото: chistopol.tatarstan.ru

«Как бывший фронтовик стал госавтоинспектором»

Тихон Сергеевич Захаров родился в 1924 году в селе Изгары Чистопольского района. В 1939 году он закончил семь классов, после чего прошел курсы трактористов и шоферов и устроился работать трактористом в Татарско-Елтанскую машинно-тракторную станцию.

Но судьба внесла свои коррективы: в августе 1942 года юного Тихона Захарова призвали на фронт. Службу он начал в 183-м стрелковом полку войск НКВД в стрелковой школе, которую закончил в апреле 1944 года. В составе пограничного полка Тихон Захаров воевал на полях Западной Украины, Восточной Пруссии, Польши, дошел до Берлина. Вскоре был ранен, контужен, но вернулся в строй и продолжил службу.

С декабря 1945-го по июль 1946-го Захаров служил шофером в отдельном автомобильном батальоне. С июля 1946-го по январь 1947-го в составе полка войск НКВД он был уже командир отделения, а с января 1947 года по февраль 1950 года в 83-м стрелковом полку войск МТБ – командиром автоотделения.

Важным событием в своей жизни Тихон Захаров считал участие в охране Потсдамской конференции 1945 года. Находясь буквально в пяти шагах от Сталина, Черчилля, Трумэна, Жукова, Рокоссовского и Молотова, Тихон Захаров обеспечивал безопасность этого судьбоносного мероприятия. За надежную охрану руководителей стран-участниц Потсдамской конференции он получил именную благодарность.

Тихон Сергеевич был награжден орденом Славы III степени, орденом Отечественной войны, медалями «За взятие Кенигсберга», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне», «50 лет Вооруженных Сил СССР», «25 лет Победы в Великой Отечественной войне», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне» и медалью Жукова.

Уже в мирное время, в 1954 году, Тихон Захаров закончил десятилетку, а после отучился в Чистопольском техникуме механизации сельского хозяйства.

В феврале 1950 года его уволили в запас и по распоряжению райвоенкомата направили в органы МВД. Так бывший фронтовик стал госавтоинспектором.

«Он был настоящим фронтовиком, очень требователен, но справедлив. Пощады не давал» Фото: из семейного архива

В годы руководства Тихона Захарова было построено нынешнее чистопольское здание ГАИ

После войны Тихон Захаров сменил лишь форму, работа же осталась «почти военной». Рейды в любое время суток, дежурства, борьба с нарушителями, проведение весенних и осенних техосмотров – до ста тысяч автомашин и мотоциклов в год, контроль за расходами ГСМ, списание старого автотранспорта, прием экзаменов, обследование автохозяйств и др.

В годы его руководства Чистопольская ГАИ обслуживала семь районов, а в штате значились всего четыре сотрудника.

Забыв про отдых и покой, Захаров добился разрешения и по своему проекту построил двухэтажное здание, в котором и сегодня работает отделение ГИБДД по Чистопольскому району. Вместе с коллегами ему удалось по винтикам собрать списанный автобус для патрульной службы. Позднее об этом узнали во всем Закамском округе. Таким образом, к военным наградам Тихона Захарова добавились трудовые.

Создавая базу Госавтоинспекции, ему приходилось круглосуточно дежурить во время уборочной страды на дорогах и полях, сопровождать велогонки, которые довольно часто проводились в районе. По линии горкома партии Захарова закрепляли в качестве уполномоченного, чтобы поднимать продуктивность полей и ферм – и так в течение 33 лет. С мая 1950-го по август 1983 года Захаров работал в ГАИ, последние годы – начальником отделения. К этому времени Тихон Сергеевич имел громадный авторитет как в городе, так и в республике.

«Татар-информ» пообщался с одиним из коллег Захарова – Иваном Мокеевым, который сейчас уже на пенсии. В 60-е годы он работал под руководством Захарова.

«Он был настоящим фронтовиком, очень требователен, но справедлив. Пощады не давал. Тихон Захаров был народным человеком – везде ходил, активно выступал в школах, различных организациях, ездил по колхозам. Он был настоящим работником милиции. Все его уважали. За нас он старался, не давал в обиду. Постоянно говорил: "Будьте бдительнее. На дорогах не стойте, уходите подальше с дороги". Потому что разные водители были. Сейчас, конечно, уже построже, да и законы другие», – рассказал Иван Мокеев.

За добросовестный труд Тихон Захаров награжден медалями «За отличную службу по охране общественного порядка», «За безупречную службу», «50 лет Советской милиции», «Ветеран труда», «За отличие в службе ГАИ», нагрудным знаком «Отличник милиции», орденом «Знак Почета».

Захаров добился разрешения и по своему проекту построил двухэтажное здание, в котором и сегодня работает отделение ГИБДД по Чистопольскому району Фото: © chistopol-rt.ru

«Наш отец и дед – легендарная личность»

С большой теплотой и уважением отзываются люди о Тихоне Захарове. Бывшие сослуживцы отмечают: «Сейчас таких руководителей уже редко встретишь».

Дочь Захарова рассказывает, что в детстве большую часть времени проводила с матерью, поскольку отец часто был в рейдах. Но те редкие минуты, когда все члены семьи были вместе, не забудутся никогда, отмечает она.

«Хотя все считают, что для отца очень важно иметь сына, но все же именно я – его баловень, хотя и поняла это много позже, когда стала взрослой. Он и назвал меня Надеждой в честь своей матери, которую потерял еще в детстве», – рассказала дочь Тихона Захарова.

Супруга фронтовика отмечает – с ним было легко, он был непривередлив ни в еде, ни в одежде, ни в быту. Все делал обдуманно, взвешенно.

«В семье занимал скромное место, никогда не ставил себя во главу угла, но мы всегда знали, что с ним, как за каменной стеной», – рассказывает Надежда.

Как и каждый родитель, Захаров был готов на все ради детей. Но особую теплоту получила его любимая младшая внучка Наташа. Через год после ее рождения Захаров полностью посвятил свое время ей. Хотя внучка и жила недалеко от садика, он каждое утро вставал и отвозил ее на машине в детский сад, после – встречал и провожал в школу. Радовался как ребенок, когда внучка поступила учиться в Казань.

«Это был очень умный и рассудительный дед, честный и порядочный, трудолюбивый и добрый. Мы – его дети и внуки – самые счастливые! У нас был такой отец и дед – легендарная личность», – отметила Надежда.

В 2012 году в Чистополе состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски памяти Тихона Захарова Фото: © chistopol.tatarstan.ru

В Чистополе установлена мемориальная доска в честь Тихона Захарова

В 2012 году в Чистополе состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски памяти Тихона Захарова. В ней приняли участие тогда еще начальник Управления ГИБДД МВД по РТ Рифкат Минниханов и глава Чистопольского муниципального района Ильдус Ахметзянов, начальник отдела МВД России по Чистопольскому району полковник полиции Алексей Соколов.

На торжественном построении личного состава отдела МВД России по Чистопольскому району присутствовали ветераны отдела внутренних дел, родные и близкие, а также друзья и коллеги Тихона Сергеевича.

«Память о таких сотрудниках, как Тихон Сергеевич Захаров, должна вдохновлять сотрудников нашей службы», – сказал тогда Рифкат Минниханов.

Рифкат Минниханов: «Память о таких сотрудниках, как Тихон Сергеевич Захаров, должна вдохновлять сотрудников нашей службы» Фото: © chistopol.tatarstan.ru

Уже в 2019 году, во время «Эстафеты памяти», посвященной Дню ГИБДД (ГАИ), старший госавтоинспектор в отставке Владимир Сергеев отметил, что поступал на службу в то время, когда Захаров уходил в отставку.

«"Как дела, внучок?" – он всегда так обращался ко мне. Не раз напоминал: "Ты работаешь в ГАИ, а это – лицо милиции!" Этим все было сказано. Я всегда старался следовать его принципам. Замечательный был человек, мудрый руководитель!» – вспоминает Владимир Сергеев.

Начальник отдела МВД России по Чистопольскому району Олег Денисов также добавил, что «богатый опыт и прекрасные человеческие качества» Тихона Захарова всегда будут оставаться примером для тех, кто служит народу.