Он был свидетелем рождения 700 детей: как мошенники получали выплаты за фиктивных малышей

В Вахитовском суде стартовало дело москвича и уроженки Оренбургской области, которые по всей стране получали материнский капитал за несуществующих детей. Только в Татарстане им удалось оформить выплаты на 13 якобы родившихся на дому детей. Подробности преступной схемы – в репортаже «Татар-информа» из зала суда.





Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Закройте дело от СМИ – я не хочу, чтобы мои фото были в Сети»

В Вахитовском суде Казани сегодня стартовало дело о мошенничестве с выплатами за детей – преступники получали и обналичивали маткапитал за фиктивных рожениц. Речь идет о родах, которые якобы происходили на дому, вне стен роддома. По версии следствия, злоумышленники сообщали в ЗАГС о том, что в семье родился первенец, это подтверждал подставной свидетель, который якобы видел все собственными глазами. После чего за «фиктивного ребенка» получали маткапитал, который потом обналичивали.

На скамье подсудимых – 15 человек. Большинство из них – так называемые лжемамы. Те, кто получал деньги от государства. Как выяснилось сегодня в суде, многие их подсудимых женщин не имеют даже среднего образования, кто-то из них не учился даже в школе. Всех их обвиняют в регистрации «фиктивных младенцев» и получении за них маткапитала.

Предположительного организатора преступной схемы – молодого юриста из Москвы Арама Багияна – отправили в СИЗО еще на этапе следствия.

Перед началом процесса подсудимые заявили несколько ходатайств. Одно из них поступило от Арама Багияна, касалось оно удаления с процесса представителей СМИ. Арам и его защитник попросили судью закрыть дело от журналистов. Ходатайство поддержали все подсудимые и 15 их защитников. Суд не нашел оснований для того, чтобы закрыть дело, а потому ходатайство Арама оставили без удовлетворения.

«Я против присутствия на заседании журналистов, так как не хочу, чтобы фото- и видеоматериалы с моим участием куда-либо выкладывались», – сказал суду Арам Багиян.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Более 700 "бумажных" детей»

После прокурор начал оглашать обвинение. Схема действовала не только в Татарстане. Часть подсудимых, организаторы, включая Багияна, по мнению следствия, гастролировали по стране, но поймать их удалось только в Татарстане. Схема работала так: Багиян с подельником находил женщину, желательно не сильно образованную, находящуюся в трудном финансовом положении, и предлагал ей заработать денег. Они приходили вместе в ЗАГС, где женщина говорила, что родила на дому первенца.

Арам выступал свидетелем, подробно объяснял сотрудникам ЗАГСа, что видел и момент появления на свет первенца, и самого первенца. К слову, по закону свидетельство о рождении ребенка можно получить в ЗАГСе при условии наличия свидетеля, который подтвердит факт родов на дому.

Далее ЗАГС выдавал фиктивной маме свидетельство о рождении и справку на получение маткапитала. Маткапитал получали и обналичивали – тратили на свое усмотрение, оставляя «маме» всего 10-20 тысяч рублей. Преступная схема работала с 2021 по 2022 год.

Сумма маткапитала за первенца в тот период выросла с 466 тысяч рублей до 524 тысяч, росли и доходы мошенников. Таким образом, Багиян стал свидетелем рождения 708 «бумажных» детей, 13 из них родились в Татарстане.

Следствию еще предстоит выяснить, сколько денег из бюджета досталось Араму и компании, однако только с детей из Татарстана они получил минимум 8,5 млн рублей.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Одной из подсудимых потребовалась медицинская помощь»

На сегодняшнем заседании обвинение до конца дочитать не смогли. В какой-то момент одной из подсудимых стало плохо, ей даже пришлось вызывать скорую помощь. Она едва не потеряла сознание прямо на процессе. Другая подсудимая – ее знакомая – рассказала суду, что та с детства имеет проблемы со здоровьем, причиной потери сознания для нее, как правило, становится стресс.

Потерпевших в деле несколько, все они ждут возможности высказаться. Однако, по всей видимости, это им удастся сделать не скоро. График процессов по делу сегодня распланировали до июня, и именно тогда прокурор планирует завершить оглашение обвинения.

Сегодня на старт дела пришла представитель только одной потерпевшей организации – отделения Социального фонда по Республике Татарстан. От комментариев СМИ она пока воздержалась.