«Он был одарён редким талантом любить»: состоялся вечер памяти Рената Ибрагимова

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

В Национальной библиотеке РТ завершился вечер, посвящённый памяти советского и российского эстрадного певца, актёра, композитора, кинорежиссёра Рената Ибрагимова. Мероприятие состоялось в рамках проведения XVIII Казанского международного фестиваля мусульманского кино.

В зале собрались родные и близкие друзья известного эстрадного певца, коллеги по цеху и поклонники его творчества.

«Ренат Ибрагимов – гордость нашей нации. Он тот, кто сделал нашу нацию богаче, а также делал многое для продвижения нашей культуры в массы. И считаю долгом сохранять память о нем, оставить его имя в истории великим певцом и символом музыкальной культуры татарского народа», – отметила исполнительный директор КМФМК Миляуша Айтуганова.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Она вручила плакету (памятная или декоративная медаль — прим. Т-и) кинофестиваля председателю Татарской национально-культурной автономии города Москвы, заместителю председателя Совета муфтиев России, заслуженному работнику культуры Республики Татарстан Фариту Фарисову в знак глубокой признательности за организацию мероприятия и вклад в сохранение памяти Рената Ибрагимова.

Вечер наполнился звуками музыкальных произведений, которые прошли через жизнь главного героя вечера, песен, которые отражали его внутренний мир и его отношение к людям.

«Меня всегда восхищала в нем широта его души. Ни одного дурного слова он не произнес в адрес другого человека. Я горд, что мы пронесли нашу дружбу через всю жизнь», – рассказал лучший друг Ибрагимова, профессор, заведующий кафедрой хирургических болезней Казанского государственного медицинского университета, главный хирург ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» Дмитрий Красильников.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

Не обошлось и без видеоэпизодов, раскрывающих Рената Ибрагимова как продюсера, актера и режиссера. Яркой страницей в его жизни оказались съёмки в фильме «Итальянский контракт», кадры из которого также были продемонстрированы в этот вечер.

Но все же главной составляющей стали тёплые воспоминания, которыми поделились близкие и друзья Рената Ибрагимова.

Фото: © Владимир Васильев/ «Татар-информ»

«Многие, кто пришёл сегодня в этот зал, знали Рената Ибрагимова как талантливого музыканта с уникальным голосом. Но мало кто знает, как многогранен был Ренат Исламович. Писатель, художник, поэт, общественный деятель, – рассказала супруга певца Светлана Ибрагимова. – Он жил сердцем, и щедро дарил его окружающим. Он не был богатым человеком и не расталкивал локтями соперников по сцене. Он был одарён щедрой душой и редким талантом любить и помогать людям».

Напомним, что XVIII Казанский международный фестиваль мусульманского кино проходит с 7 по 11 сентября при поддержке Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова и Министерства культуры России, а также в партнерстве с группой стратегического видения «Россия — Исламский мир».