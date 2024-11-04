«Герой, настоящий лидер духа»: в Казани открылась выставка в честь святителя Ермогена

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня в музее Казанской епархии открылась выставка «Патриарх Ермоген и его время». Экспозиция посвящена жизни и трудам священномученика Ермогена, Патриарха Московского и всея Руси, который является одним из самых значимых иерархов Русской Православной Церкви.

Открытие состоялось сразу же после окончания торжественной Литургии, которую совершил сонм архипастырей Русской Православной Церкви по случаю Дня Казанской иконы Божией Матери. Предшествовал богослужению крестный ход по случаю праздника.

Митрополит Казанский и Татарстанский Кирилл отметил, что Патриарх Ермоген имел удивительную судьбу, являлся настоящим героем и лидером общественного мнения.

«Герой, настоящий лидер духа, как сейчас говорят — лидер общественного мнения. Он был настоящим лидером общественного мнения для конца 16-го, начала 17-го века. Не даром он был избран Патриархом в очень сложное время. Благодаря его стойкости и мужеству, его непреклонной решимости в сохранении православной веры и целостности государства, народ за ним пошел, он поверил в него. Удивительно, что Казань, которая была присоединена к русскому царству за несколько десятилетий до этого, стала оплотом российской государственности в начале XVII века. Отсюда пошло движение, которое освободило страну от иноверцев и иноземцев», – рассказал владыка Кирилл.

Архиерей подчеркнул, что именно Ермоген принял явленный образ Казанской иконы Божией Матери из пепла, где она была найдена.

«Он знал все ее чудеса, ее силу и дух. И этим духом он пытался направить веру в народ. Что мы и получили, слава Богу, мы живем в стране с огромной тысячелетней историей, у которой много героев духа, и среди них ярко светит имя святителя Ермогена», – сказал он.

Публике представили экспонаты конца XVI — начала XVII века. Из самых значимых – икона-рама с клеймами. Она создана по благословению святителя Ермогена. Гости выставки увидели и сборник со службой чудотворной иконе Богородицы, изданный анонимной типографией в Казани - это свидетельство раннего книгопечатания в Казани. На витринах выставки церковная утварь, рукописи и предметы церковного искусства, рассказывающие о жизни священномученика Ермогена.

В лике святых Патриарх был прославлен в 1913 году, и этому событию также посвящены некоторые из экспонатов. Авторы экспозиции также представили подлинную хоругвь с изображением святителя Ермогена, которую несли на крестном ходе из Успенского собора Московского Кремля в Казанский собор на Красной площади во время торжеств по случаю канонизации подвижника.

Организовать выставку удалось благодаря содействию Национального музея Республики Татарстан, Государственного музея изобразительных искусств РТ, Научной библиотеки КФУ им. Н.И. Лобачевского и многим другим музеям, в том числе московскому фонду по постановке памятника патриарху Ермогену.

Посетить выставку можно до 30 марта 2025 года. Музей работает ежедневно с 10.00 до 16.00.