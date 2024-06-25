«Он агрессивный, опасный»: в Приволжском суде мужчину обвиняют в истязании жены

В Приволжском суде Казани близится к завершению процесс над Дмитрием Синьковым. Его обвиняют в нанесении побоев и в истязании бывшей жены.

По версии следствия, Дмитрий Синьков систематически избивал супругу на почве ревности и истязал, чтобы она созналась в изменах.

Сегодня в суде был допрошен свидетель по этому делу – дознаватель, проводившая допросы по прошлым делам Синькова. О подсудимом она отзывается сугубо негативно, описывая его как грубого, агрессивного человека. По ее словам, он открыто хамил, не являлся на допросы, а при виде сотрудников правоохранительных органов пытался скрыться.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Синьков обвинения в неявке на допросы парировал пояснив, что не являлся на них, потому что в повестках не были указаны даты и время их проведения, а в одном из случаев не явился из-за больничного, о чем он, по его словам, уведомил дознавателя.

«Я не давал никаких показаний по уголовному делу, но они в заключении обвинительном есть. Видимо, взяты из моих показаний по административному делу. Я считаю это фальсификацией», – сказал Дмитрий Синьков.

Бывшая жена Синькова уже не первый раз проходит потерпевшей по делам об истязании и побоях. Уже дважды на Синькова заводили уголовное дело за избиение жены. Сегодня она заявила два ходатайства. Одно о необходимости провести психологическую экспертизу, а второе – об изменении меры пресечения. Суд отклонил оба ходатайства.

Помимо прочего, бывшая супруга Дмитрия пообещала написать жалобу в коллегию на его защитницу, которая, по ее мнению, оскорбила женщину во время выступления в суде.