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«Он агрессивный, опасный»: в Приволжском суде мужчину обвиняют в истязании жены
В Приволжском суде Казани близится к завершению процесс над Дмитрием Синьковым. Его обвиняют в нанесении побоев и в истязании бывшей жены.
По версии следствия, Дмитрий Синьков систематически избивал супругу на почве ревности и истязал, чтобы она созналась в изменах.
Сегодня в суде был допрошен свидетель по этому делу – дознаватель, проводившая допросы по прошлым делам Синькова. О подсудимом она отзывается сугубо негативно, описывая его как грубого, агрессивного человека. По ее словам, он открыто хамил, не являлся на допросы, а при виде сотрудников правоохранительных органов пытался скрыться.
Синьков обвинения в неявке на допросы парировал пояснив, что не являлся на них, потому что в повестках не были указаны даты и время их проведения, а в одном из случаев не явился из-за больничного, о чем он, по его словам, уведомил дознавателя.
«Я не давал никаких показаний по уголовному делу, но они в заключении обвинительном есть. Видимо, взяты из моих показаний по административному делу. Я считаю это фальсификацией», – сказал Дмитрий Синьков.
Бывшая жена Синькова уже не первый раз проходит потерпевшей по делам об истязании и побоях. Уже дважды на Синькова заводили уголовное дело за избиение жены. Сегодня она заявила два ходатайства. Одно о необходимости провести психологическую экспертизу, а второе – об изменении меры пресечения. Суд отклонил оба ходатайства.
Помимо прочего, бывшая супруга Дмитрия пообещала написать жалобу в коллегию на его защитницу, которая, по ее мнению, оскорбила женщину во время выступления в суде.
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