Омская область отменила систему QR-кодов

В Омской области завершилось действие системы QR-кодов. Решение было принято из-за снижения заболеваемости вирусом — за последнюю неделю она упала в три раза. Об этом сообщила пресс-служба Правительства региона.

Как рассказал губернатор области Александр Бурков, ежесуточное число выздоравливающих пациентов в два раза превышает количество заразившихся.

«Принято решение отменить систему предъявления QR-кодов при посещении учреждений культуры, предприятий сферы услуг: это и торговые центры, парикмахерские, бассейны и многое другое. То есть здесь эти меры отменяются с 1 марта на территории Омской области», — приводит слова главы региона пресс-служба Кабмина.

Однако жителям по-прежнему необходимо соблюдать масочный режим в общественном транспорте и общественных местах.