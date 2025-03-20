ОМОН «Ак Барс» провел день открытых дверей для юных казанцев

В рамках акции «Дни Росгвардии», приуроченной к празднику войск национальной гвардии, бойцы ОМОН «Ак Барс» и СОБР «ТИМЕР БАТЫР» организовали ознакомительное мероприятие для казанских школьников. В гости к спецназовцам пришли воспитанники спортивного клуба «Казанские тигры» и ученики 10 класса лицея №177.

Началось мероприятие с демонстрации техники, находящейся на вооружении отряда. Бронеавтомобиль, используемый в боевых операциях, вызвал живой интерес. Школьники задавали вопросы о его возможностях и прокатились на нем по территории.

Фото: Управление Росгвардии по РТ

Особое впечатление произвели бойцы СОБР «ТИМЕР БАТЫР», продемонстрировавшие навыки боевого альпинизма. Ребята наблюдали за скоростным спуском с высотного здания и задержанием условных преступников.

Специалисты рассказали о работе по обнаружению и обезвреживанию опасных предметов. Школьники узнали о рисках и важности осторожности при работе с взрывчатыми веществами.

Фото: Управление Росгвардии по РТ

Служебная собака Верон продемонстрировала навыки поиска опасных предметов и выполнения команд. Дети окружили ее, чтобы погладить и сфотографироваться.

Также была организована выставка стрелкового оружия. Сотрудники рассказали об истории и характеристиках представленных образцов. В спортзале мастера рукопашного боя показали приемы боевого самбо. Завершился день открытых дверей просмотром фильма о задачах специальных подразделений Росгвардии.