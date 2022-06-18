news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Наука и образование
18 июня 2022  14:33

ОМК и Политехнический музей проведут в Татарстане научно-технический фестиваль

news_top_970_100

Объединенная металлургическая компания (ОМК) и Политехнический музей договорились реализовать совместные проекты по популяризации науки. В том числе речь идет о фестивале, который затронет и Татарстан, сообщает ТАСС.

С 20 августа по 28 сентября ОМК и Политехнический музей организуют научно-технический фестиваль в городах, где расположены предприятия компании: Альметьевске (Татарстан), Благовещенске (Башкортостан), Чусовом (Пермский край), Выксе, Белгороде, и Челябинске. 

В программе фестиваля, который будет посвящен современным технологиям и научным достижениям, запланированы мастер-классы, конкурсы, тренинги и открытые встречи с учеными.

Также ОМК и Политех будут работать над металлургическим музеем . Его откроют в "Шухов парке", который сейчас ОМК строит в Выксе Нижегородской области.

Соглашение между компанией и музеем подписали на Петербургском экономическом форуме.

#фестиваль #наука #музей
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100