ОМК и Политехнический музей проведут в Татарстане научно-технический фестиваль

Объединенная металлургическая компания (ОМК) и Политехнический музей договорились реализовать совместные проекты по популяризации науки. В том числе речь идет о фестивале, который затронет и Татарстан, сообщает ТАСС.

С 20 августа по 28 сентября ОМК и Политехнический музей организуют научно-технический фестиваль в городах, где расположены предприятия компании: Альметьевске (Татарстан), Благовещенске (Башкортостан), Чусовом (Пермский край), Выксе, Белгороде, и Челябинске.

В программе фестиваля, который будет посвящен современным технологиям и научным достижениям, запланированы мастер-классы, конкурсы, тренинги и открытые встречи с учеными.

Также ОМК и Политех будут работать над металлургическим музеем . Его откроют в "Шухов парке", который сейчас ОМК строит в Выксе Нижегородской области.

Соглашение между компанией и музеем подписали на Петербургском экономическом форуме.