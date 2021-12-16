Омикрон-штамм может вызывать два неожиданных симптома

Омикрон-штамм коронавируса может вызывать два неожиданных симптома — это боли в пояснице и першение в горле. Об этом рассказал исполнительный директор Discovery Health (частного страховщика здоровья в ЮАР) доктор Райан Ноах.

По его словам, зараженные новым вариантом коронавируса на 23% реже попадают в больницу, чем те, у кого выявили «дельту». Такие выводы были сделаны после анализа примерно 78 тыс. случаев.

Хотя «омикрон» и протекает в легкой форме, это не означает, что он менее опасен. Значительную роль в изменении тяжести инфекции сыграли как приобретенный человеческой популяцией иммунитет, так и вакцинация, сообщает РИА Новости.