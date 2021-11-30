Омикрон-штамм коронавируса может оказаться опасен для маленьких детей

Новый омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2 может быть опасен для маленьких детей. Об этом свидетельствуют данные из городского округа Цване, центра распространения этого варианта Covid-19 в Южно-Африканской Республике. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Сейчас в больницы с новым штаммом коронавируса попадает больше детей в возрасте до двух лет, чем на ранних этапах пандемии. На них приходится около 10% от общего числа госпитализированных, рассказала специалист по здравоохранению из Национального института инфекционных заболеваний ЮАР Ваасила Джассат.

«У совсем маленьких детей иммунная система совсем слабая, к тому же их не вакцинируют, поэтому они больше подвержены риску», — объяснила врач.

Вместе с тем эксперт констатировала, что аналогичная картина наблюдалась во время третьей волны пандемии, когда преобладал дельта-штамм Covid-19. Впрочем, она допустила, что увеличению числа госпитализаций детей могла поспособствовать и излишняя обеспокоенность родителей из-за нового штамма.

Штамм B.1.1.529 с 32 мутациями был впервые выявлен в Ботсване у гражданина ЮАР. Британские ученые предположили, что он мог появиться в организме человека с ослабленным иммунитетом. Всемирная организация здравоохранения оценила его как вызывающий беспокойство и дала ему название по греческой букве «Омикрон».

Различные страны вводят новые ограничительные меры из-за нового варианта патогена. В частности, Президент России Путин поручил Правительству РФ за неделю разработать план действий из-за омикрон-штамма.