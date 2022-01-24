«Омикрон» стал доминирующим вариантом Covid в Северной Осетии

В Северной Осетии «омикрон» стал доминирующим штаммом коронавируса. В целом за неделю заболеваемость им в Северо-Кавказском округе поднялась на 71,5%, рассказал руководитель Управления Роспотребнадзора по республике Тибилов.

«В субъектах СКФО заболеваемость Covid-19 выросла на 71,5% — 1,7 раза больше предыдущей недели. У нас на прошлой неделе в сравнении с предыдущей количество новых случаев выросло на 17,2%, количество обращений в ковидные госпитали было на том же уровне, что и неделей ранее, коэффициент распространения инфекции на прошлой неделе был в диапазоне от 1,04 до 1,18, активных очагов — 1168 <...> Можно с уверенностью говорить, что в республике доминирует „омикрон“», — подтвердил специалист.

Он отметил, что заболеваемость коронавирусом на прошлой неделе росла во всех возрастных категориях. К примеру, среди детей она поднялась в 3,6 раза.