«Омикрон» распространился уже в 15 из 50 штатов США

Примерно 15 штатов США уже заявили о выявлении на своей территории нового штамма «омикрон». Об этом в эфире телеканала АВС рассказала глава медицинского регулятора CDC Рошель Валенски.

«Действительно, у нас есть „омикрон“, который действительно быстро распространяется <...> Мы знаем, что по состоянию на прошлый вечер он уже в примерно 15 штатах. Мы знаем о наличии нескольких десятков случаев, и мы внимательно за ними следим», — приводит ее слова РИА Новости.

Специалист отметила, что каждый день поступают новые сообщения о выявленных случаях, поэтому, скорее всего, число «зараженных» штатов в ближайшее время увеличится.

Тем не менее, по ее словам, 99% регистрируемых в США случаев Covid-19 — это дельта-штамм. Именно он сейчас считается самой большой проблемой, возможную опасность же «омикрона» лишь предстоит изучить.

«За этим мы следим внимательно. Мы еще не знаем, насколько легко он будет передаваться и насколько хорошо сработают вакцины, а также будет ли он приводить к более тяжелой форме заболевания», — заключила глава медицинского регулятора.