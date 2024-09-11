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«Җомга марафоны» в Муслюмово собрал более 350 участников
Сегодня в Доме культуры села Муслюмово состоялся очередной «Җомга марафоны». Мероприятие прошло под полным аншлагом, где присутствовало около 360 человек.
В этот раз команда ОПБФ «Терәк-Опора» провела мероприятие в новом формате. Открыл его лауреат международных конкурсов Динар Шаймарданов, прочитав мунаджаты. Затем имам мечети им. Утыз Имяни Ирек хазрат Зиганшин прочитал проповедь.
В зале присутствовал глава Муслюмовского муниципального района Альберт Хузин.
«В наши непростые дни такой проект очень важен, особенно для подрастающего поколения, — отметил он. — Также внимательно слушал и фиксировал для себя полезные, важные моменты».
В конце мероприятия председатель правления ОПБФ «Терәк-Опора» Мансур Хашимов выразил благодарность активистам района и вручил подарки.
Вторая часть мероприятия прошла в тесном общении с учителями муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Муслюмовская средняя общеобразовательная школа им. Г.Тукая» и сотрудниками Краеведческого музея района. Обсуждались актуальные вопросы сегодняшнего дня.
Автор текста и фото: Рафис Миннахметов
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