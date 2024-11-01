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«Җомга марафоны» прошел в Рыбно-Слободском районе Татарстана
Сегодня в Доме культуры поселка городского типа Рыбная Слобода прошел очередной «Җомга марафоны».
На мероприятии с проповедью выступил имам мечети «Гаилә» Рустам хазрат Хайруллин. Затем народный артист РТ Мингол Галеев исполнил мунаджаты и рассказал об особенностях татарского языка.
В завершение мероприятия председатель правления общественно полезного благотворительного фонда «Терәк-Опора» Мансур Хашимов поблагодарил активистов района за вклад в развитие языка и вручил им благодарственные письма.
От имени руководства муниципалитета выступила заместитель главы — заместитель председателя Совета Рыбно-Слободского района РТ Фирдания Ахметзянова. Она поблагодарила команду фонда «Терәк-Опора» и отметила, что данный проект пришелся по душе зрителям всех возрастов.
После мероприятия как такового в фойе зала состоялась встреча в формате «вопрос-ответ».
Автор материала — Рафис Миннахметов.
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