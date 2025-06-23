Омбудсмены из 14 регионов проверили работу реабилитационного отряда ИК-19 в Казани

В казанскую колонию №19 приехали уполномоченные по правам человека из 14 регионов России. Поводом стала конференция, посвященная 25-летию создания в республике института уполномоченного, сообщает пресс-служба УФСИН по РТ.

Особое внимание гостей привлекла работа реабилитационного отряда для осужденных с наркотической зависимостью, который действует в колонии с 2019 года. Это уникальный проект, созданный при поддержке Уполномоченного по правам человека в РТ Сарии Сабурской, Минздрава республики и общественной организации «Вера».

Фото: УФСИН по РТ

Курс реабилитации длится от 6 до 12 месяцев. С участниками работают специалисты, включая психологов, социальных работников и представителей сообщества «Анонимные наркоманы». В случае успеха человек выходит из колонии в состоянии ремиссии и под наблюдением медиков.

Омбудсмены осмотрели условия, в которых живут участники реабилитационного отряда, и пообщались как с осужденными, так и со специалистами, которые проводят занятия.