Омбудсмен Югры Стребкова предложила изменить правила реабилитации военных

Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова предложила разрешить военнослужащим с ампутированными конечностями проходить реабилитацию дома в ожидании протезов.

Она отметила, что порой бойцы вынуждены ждать протезы 3-4 месяца, причем все это время они находятся в госпитале. Такое длительное ожидание без полноценной реабилитации недопустимо, отметила омбудсмен, чьи слова приводит Ugra-news.

Если же разрешить таким бойцам ждать протезы дома, то такая мера позволит разгрузить госпитали и ускорит восстановление.

Стребкова также предложила объединить усилия всех уполномоченных для решения системных вопросов на федеральном уровне. По ее словам, ведомствам крайне важно взаимодействовать между собой и совершенствовать законодательство в интересах людей с инвалидностью.