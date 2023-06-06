Омбудсмен: Три свердловских срочника погибли при обстреле в Белгородской области

Трое военнослужащих срочной службы из Свердловской области погибли при обстреле в Белгородской области. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Ребята проходили учебную подготовку. От управляемого снаряда, который попал в автобус с солдатами-срочниками, погибли трое ребят, семеро получили ранения, из них двое тяжелые», — написала региональная уполномоченная по правам человека.

Мерзлякова уточнила, что все пострадавшие срочники служили в железнодорожном подразделении в Екатеринбурге, но в конце апреля их отправили в Белгородскую область.

В связи со случившимся омбудсмен Свердловской области обратилась к начальнику российского Генерального штаба Валерию Герасимову с просьбой вернуть в места дислокации срочников, которых перебросили в Белгородскую, Курскую, Брянскую и Воронежскую области.

«<...> мы все-таки не должны использовать ребят, неподготовленных совсем. В данном случае они, конечно, не участвовали в боевых действиях», — заявила Татьяна Мерзлякова в беседе с изданием E1.RU.

По словам омбудсмена, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев дал поручение областному министру здравоохранения связаться с белгородской больницей, где находятся раненые военнослужащие, «и по возможности перевести их» в родной регион.