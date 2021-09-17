Омбудсмен Татарстана встретилась с зарубежными электоральными экспертами

Сегодня уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан, председатель проектного офиса Центра управления регионом РТ Сария Сабурская представила опыт республики в сфере защиты избирательных прав экспертам из Германии, Сирии и Мавритании. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена.

Изначально они прибыли в Россию в качестве участников международной научной конференции «Роль гражданского общества в обеспечении демократических стандартов организации и проведения выборов», которая проходила в Московском государственном университете. Однако по приглашению Общественной палаты РФ они остались и на период выборов, чтобы детально ознакомиться с российской избирательной практикой.

Сегодня зарубежные гости побывали на участках в Арском и Балтасинском районах Татарстана. В ходе визита эксперт из Сирии отметил, что наблюдение за ходом голосования ведется на участках как наблюдателями от партий и кандидатов на месте, так и с помощью видеонаблюдения. «Это позволяет сделать выборы максимально прозрачными и честными», — поделился мнением он.

Эксперт из Германии, в свою очередь, высоко оценил оснащенность всех избирательных участков бюллетенями и информационными материалами со шрифтом Брайля. Отдельное внимание он обратил и на условия для голосования маломобильных групп населения.

«Уверена, что беспристрастная, деполитизированная и профессиональная работа экспертов может способствовать дальнейшему развитию обеспечения избирательных прав и свобод граждан в нашей республике и стране», — отметила Сария Сабурская.