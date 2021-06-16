Омбудсмен Татарстана: «Уровень жизни граждан растет, парковок не хватает»

Благосостояние жителей Татарстана растет, и им начинает не хватать парковок. Таким образом отреагировала омбудсмен РТ Сария Сабурская на рассказ жительницы Казани о том, что ей некуда поставить машину во дворе и ей приходят штрафы за парковку на «зеленой зоне».

«Растет уровень жизни граждан, увеличивается количество транспорта. Конечно, проблемы есть в этой части», — отметила уполномоченный по правам человека в Татарстане.

Проблему с парковками во дворе призвана решить программа «Наш двор».

«Программа „Наш двор“ — уникальная <...>. Недавно в республике было голосование по выбору дворов и общественных пространств. Чем больше людей проголосовало, тем быстрее тот или иной двор вошел в программу. В рамках обустройства предусматривается создание автостоянок для машин», — пояснила Сабурская.

Существует также информационная программа «Народный инспектор», позволяющая отслеживать нарушения Правил дорожного движения водителями. Модератором программы является ГИБДД Татарстана, это ведомство и присылает штрафы за нарушения.

«Конечно, страдают автолюбители. Но условия должны быть и для тех, кто не имеет транспорта и выступает за то, чтобы дети гуляли на зеленой зоне, и для тех, кто имеет транспорт, ведь для некоторых это необходимость», — подчеркнула спикер.

Кроме того, в «Народный контроль» зачастую поступают и противоположные по смыслу обращения от жителей одного дома. Например, одним скамейка нужна, другим — нет. То же касается и других объектов, заметила уполномоченный по правам человека в Татарстане.