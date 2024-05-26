Омбудсмен Татарстана: «Тематика СВО занимает второе место в общем рейтинге обращений»

Сария Сабурская: «В ближайшем будущем ожидается расширение перечня мер поддержки для участников СВО и членов их семей»

Фото: © «Татар-информ»

«Все меры поддержки объединены в республиканской программе «Забота о своих»

Сария Харисовна, какими мерами поддержки пользуются участники СВО и члены их семей из Татарстана?

С самого начала специальной военной операции поддержка военнослужащих и членов их семей находится на особом контроле у руководства республики. В настоящее время участники СВО и их семьи могут рассчитывать на широкий спектр мер поддержки федерального, регионального и муниципального уровня. Все меры поддержки – имущественного, финансового и иного характера объединены в республиканской программе «Забота о своих».

На портале госуслуг также появился новый раздел. В нем собраны меры поддержки для участников и ветеранов специальной военной операции и их семей. В этом разделе можно узнать, какие федеральные и региональные меры поддержки положены участникам и ветеранам СВО, членам их семей в различных жизненных ситуациях и как их оформить.

Расскажите, пожалуйста, о федеральных, региональных и муниципальных мерах поддержки более подробно.

Федеральные меры поддержки:

• Все участники СВО получают продовольственное, вещевое обеспечение, а также денежное довольствие не менее 195 тыс. рублей в месяц.

• Им положены бессрочные льготы: путевки в санаторий, обеспечение лекарствами, государственное страхование жизни и здоровья, компенсация стоимости услуг ЖКХ в размере 50%, освобождение от налога в отношении одного объекта налогообложения и другие.

• Кредитные организации предоставляют участникам боевых действий на время специальной военной операции «кредитные каникулы». Им не начисляют проценты за пользование кредитами. Семья имеет право выплачивать средства основного долга или вовсе на время приостановить выплату кредита.

• В случае ранения или контузии боец может рассчитывать на единовременную поддержку. Сумма выплаты будет зависеть от степени тяжести травмы.

• Участники СВО и их дети имеют право на зачисление в вузы в рамках отдельной квоты. Они также могут перевестись с платного обучения на вакантные бюджетные места, если нет академической задолженности.

Кроме федеральных мер поддержки существуют региональные:

• При заключении жителем республики контракта с Министерством обороны РФ для участия в СВО предусмотрена выплата в размере 305 тыс. рублей.

• Детям участников СВО в возрасте до 18 лет предоставляется единовременная денежная выплата в размере 20 тыс. рублей.

• Учащимся школ предоставляется горячее питание (завтраки и обеды).

• Постановлением Правительства Татарстана предусмотрено предоставление субсидии на возмещение затрат, связанных с проведением газа внутри границ участка домовладения и приобретением внутридомового газового оборудования, в том числе семьям участников специальной военной операции на одно домовладение.

• Члены семьи из числа пенсионеров и граждан, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), имеют первоочередное прав при обеспечении путевками на санаторно-курортное лечение и другие меры поддержки.

В каждом муниципальном образовании разработаны свои меры поддержки:

• Освобождение от платы, взимаемой с родителей либо с законных представителей за присмотр и уход за ребенком в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования.

• Внеочередное зачисление в муниципальную образовательную организацию, реализующую образовательные программы дошкольного образования.

• Единовременная выплата из средств резервного фонда местной администрации.

• Освобождение от уплаты земельного налога и налога на имущество.

• Бесплатное или льготное посещение муниципальных учреждений (дополнительные образовательные услуги, факультативные занятия, кружки, секции, культурно-досуговые мероприятия, кинопоказы, туристические маршруты, прокат).

• Освобождение от платы родительского взноса в пришкольных лагерях дневного пребывания, первоочередный выкуп путевок в лагеря.

• Освобождение от уплаты средств самообложения и другие меры.

«В 2023 году за помощью к нам обратились 82 участника специальной военной операции» Фото: соцсети Уполномоченного по правам человека в РТ

«С ноября прошлого года оператораы контакт-центра обработали более 10,5 тыс. обращений»

Планируется ли в дальнейшем расширение пакета предоставляемой помощи?

Руководство страны и республики, в частности, ставит задачи по предоставлению помощи и разработке новых необходимых мер поддержки для участников СВО и членов их семей. В настоящее время определенные изменения и нововведения находятся на стадии обсуждения. Поэтому можно с уверенностью сказать, что расширение перечня мер поддержки ожидается в ближайшем будущем.

Насколько эффективна работа нового ресурса «Забота о своих» при работе с обращениями участников СВО и членов их семей?

С ноября 2023 года в рамках республиканской программы «Забота о своих» операторами контакт-центра «117» обработано свыше 10,5 тыс. обращений, что говорит о популярности программы. Обращения поступают от действующих военнослужащих, ветеранов боевых действий и членов их семей. Операторы горячей линии «117» обрабатывают поступающие обращения, оказывают консультативную помощь и перенаправляют запросы в соответствии с конкретными жизненными ситуациями в ответственные органы государственной власти для оказания адресных мер поддержки.

А как организована работа электронной площадки «Народный контроль»?

Срок рассмотрения уведомлений граждан в ГИС РТ «Народный контроль» составляет десять календарных дней. Такой срок позволяет оперативно получать актуальную информацию, быстро давать ответы и принимать решения.

Схема по обработке сообщений в ГИС РТ «Народный контроль» и горячей линии «117» выстроена следующим образом: поступает звонок от гражданина, затем оператор колл-центра «117» заводит уведомление в ГИС РТ «Народный контроль», прописывая в нем контактные данные обратившегося гражданина для дальнейшей проработки вопроса в ответственном ведомстве.

Уведомления в систему «Народный контроль» могут направить и сами жители Татарстана. Для этого нужно воспользоваться порталом государственных и муниципальных услуг РТ uslugi.tatarstan.ru или мобильным приложением «Народный контроль».

«Срок рассмотрения уведомлений граждан в «Народный контроль» составляет 10 календарных дней» (на фото – брифинг «Введение новых категорий в ГИС РТ «Народный контроль» по вопросам оказания адресных мер поддержки участникам СВО и членам их семей в РТ») Фото: © «Татар-информ»

«В «Народном контроле» в марте появилось новое направление - «Прохождение военной службы»»

Появились ли новые категории в «Народном контроле»?

Появились. Это связано с тем, что часто возникают вопросы, при решении которых необходимо детально рассматривать возможности применения адресных мер поддержки участников СВО и членов их семей. Поэтому Правительство Татарстана приняло решение о введении нового направления в ГИС РТ «Народный контроль» - «Прохождение военной службы», которое появилось в марте 2024 года. В него люди могут подавать вопросы по нескольким категориям:

• «Вопросы и проблемы прохождения военной службы».

• «Выплаты и пособия военнослужащим, членам семей и гражданам, уволенным с военной службы».

• «Льготы».

• «Социальное обслуживание».

• «Информация о службе по контракту».

• «Образование и трудоустройство военнослужащих и членов семьи».

• «Медицинская, психологическая помощь военнослужащим и членам их семей».

• «Санаторно-курортное лечение и отдых военнослужащих и членов их семей».

• «Оказание гуманитарной помощи».

• «Меры социальной поддержки ветеранов боевых действий – уволенных и семей погибших участников СВО».

• «Вопросы, связанные с гибелью участника СВО».

• «Содержание и снабжение в зоне СВО и воинских частях».

Модераторами определены Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ, татарстанский филиал фонда «Защитники Отечества», отделение Социального фонда РФ по РТ, Военный комиссариат РТ, Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, Министерство промышленности и торговли РТ, Министерство экономики РТ, ФНС России по РТ, Министерство транспорта и дорожного хозяйства РТ, Министерство земельных и имущественных отношений РТ и Министерство по делам молодежи РТ.

«В аппарате Уполномоченного организована работа по правовому консультированию членов семей участников СВО и содействию в решении всех возникающих вопросов» Фото: соцсети Уполномоченного по правам человека в РТ

«Ответы на вопросы по частичной мобилизации даем в кратчайшие сроки»

Сколько обращений поступило к вам от участников СВО и членов их семей за год? Какие вопросы и проблемы чаще волнуют людей?

В общей сложности в адрес Уполномоченного от военнослужащих и граждан, подлежащих призыву на военную службу, а также их родственников, за год поступило 2,8 тыс. обращений и сообщений, в том числе через платформу «Госуслуги. Решаем вместе» - 1,8 тыс., «Народный контроль» - 11 и непосредственно в аппарат Уполномоченного - 912. Стоит отметить, что вопросы по данной тематике занимают второе место в общем рейтинге наших обращений.

Кроме того, Уполномоченный по правам человека в Татарстане и сотрудники нашего аппарата трижды в прошлом году принимали участие в совместных приемах, организованных региональным филиалом Госфонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества». Встречи проходили на базе Казанского военного госпиталя Министерства обороны России с участием представителей Военного комиссариата РТ, Прокуратуры, Нотариальной палаты, Главного управления Федеральной службы судебных приставов по РТ и государственного юридического бюро. К нам за помощью обратились 82 участника специальной военной операции. Также в 2023 году на личном приеме мною было принято более 100 военнослужащих и членов их семей.

Как организован контроль за исполнением проблемных вопросов?

Каждому обращению мы уделяем максимум внимания. Ответы на обращения и сообщения по вопросам частичной мобилизации даем в кратчайшие сроки. При этом налажено взаимодействие с Военным комиссариатом РТ, призывной комиссией, Военной прокуратурой Казанского гарнизона, Прокуратурой, Минздравом, органами местного самоуправления.

Несомненно, работа с обращениями граждан – основной источник информации, из которого мы узнаем о возможном нарушении прав и интересов наших граждан. Вместе с тем, непосредственная работа с населением напрямую выявляет узкие места и болевые точки приоритетных вопросов, что существенно влияет на качество и эффективность их решения.

Какая правовая помощь и поддержка оказывается участникам СВО и членам их семей в республике?

В аппарате Уполномоченного организована работа по правовому консультированию членов семей участников СВО и содействию в решении всех возникающих вопросов. Сотрудники аппарата находятся на связи с членами семей военнослужащих. Они разъясняют, какие меры поддержки предусмотрены на федеральном и региональном уровнях, дают правовые консультации по различным жизненным вопросам. Активно ведется работа с женами участников СВО. Регулярно проводятся встречи, на которых члены семей могут задать волнующие их вопросы.

В октябре прошлого года трижды были организованы личные встречи с родственниками военнослужащих, призванных на военную службу в рамках частичной мобилизации, по вопросам местонахождения военнослужащих и предоставления им второй половины отпусков. Во встречах принимали участие представители Премьер–министра РТ, Военного комиссара и военного прокурора Казанского военного гарнизона.