Омбудсмен Татарстана рассказала, как помогла семье с инвалидами из посёлка Джалиль

У Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан Сарии Сабурской в каждом муниципальном образовании нашего региона есть общественные помощники, которые помогают разобраться в каждой непростой жизненной ситуации жителей на местах. Как организована работа, Сабурская рассказала сегодня в прямом эфире Центра управления регионом Татарстана.

«Работают общественные помощники из числа наиболее активных граждан. Это люди разных профессий и специальностей, которые имеют колоссальный жизненный опыт и сердечное отношение к общественной работе. Помощники выходят домой к заявителям вместе со специалистами социальной службы, отдела полиции, если поступает жалоба на избиение ребёнка или есть внутрисемейный конфликт», — рассказала она.

По словам спикера, иногда дети сами звонят на «горячую линию» и просят о помощи, если, к примеру, папа ребёнка избивает маму. Бывает, что о неблагополучии в семье и брошенных детях сообщают неравнодушные люди. Кроме того, поступают жалобы от инвалидов, которые не могут выйти из дома.

«Из посёлка Джалиль обратилась женщина. Она сама ухаживает за ребёнком-инвалидом. Кроме того, более пяти лет прикована к постели ее свекровь, необходимы памперсы, средства гигиены и реабилитации, а инвалидность не оформлена», — рассказала Сабурская.

Спикер отметила, что в данной ситуации аппарат уполномоченного направил обращение в ЦРБ, в течение 10 дней специалисты держали связь с этой семьей, в итоге свекрови обратившейся жительницы Татарстана определили первую группу инвалидности.

Прямые эфиры, посвященные Году семьи, проходят в официальном аккаунте ЦУР Татарстана еженедельно. Открыла цикл встреч вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева.