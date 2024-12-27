Омбудсмен Татарстана проверила частные дома для престарелых

Проверки учреждений для детей-сирот и частных домов для престарелых провели в этом году специалисты аппарата уполномоченного по правам человека в Татарстане. Об этом «Татар-информу» сообщила омбудсмен РТ Сария Сабурская.

«Проведены проверочные мероприятия по жалобам граждан, организован мониторинг деятельности учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Сотрудники аппарата посетили шесть учреждений, в том числе Верхне-Отарский детский дом-интернат, Казанскую школу-интернат №11, Мензелинскую школу-интернат, а также детские дома в Лениногорске, Альметьевске и Нурлате», - рассказала она.

По ее словам, в сфере социального обслуживания регулярно проводились консультации татарстанцев по вопросам защиты их прав. С участием профильных министерств и ведомств проведены семь горячих линий, на которые поступило 246 звонков. Каждый месяц совместно с Союзом пенсионеров России проводились Дни правовой помощи, консультации получили 150 человек. В аппарате омбудсмена адвокаты и нотариусы оказали бесплатную юридическую помощь 100 гражданам.

«Осенью был организован мониторинг частных учреждений социального обслуживания одиноких пожилых граждан на территории Татарстана. Итоги проверок обсуждались на заседании экспертного совета, разработаны рекомендации для руководителей частных учреждений, министерств и ведомств», - подчеркнула Сабурская.

Также прошли заседания экспертного совета по защите жилищных и социальных прав граждан, соблюдению прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.