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Омбудсмен Татарстана проведет в Казани прием граждан
22 февраля в Казани пройдет прием граждан, который проведут Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская и руководство Госинспекции труда в РТ.
Жители республики, которые желают обратиться на прием, должны заранее записаться по телефону +7(843)236-41-80 и к назначенному времени прийти в приемную общественного помощника омбудсмена.
Жители муниципальных районов республики смогут задать свои вопросы посредством прямого подключения через программу «Skype» в приемных общественных помощников Уполномоченного по правам человека в Республике Татарстан.
Сам прием будет проходить в течение двух часов – с 14.00 до 16.00 в Аппарате омбудсмена по адресу: Казань, ул. Карла Маркса, 61.
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