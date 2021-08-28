Омбудсмен Татарстана приняла участие в тренинге по вопросам защиты прав избирателей

Уполномоченный по правам человека в Татарстане, председатель проектного офиса Центра управления регионом РТ Сария Сабурская и сотрудники ее аппарата приняли участие во всероссийском тренинге для омбудсменов в регионах. Мероприятие было посвящено защите избирательных прав граждан.

Тренинг организовала российский омбудсмен Татьяна Москалькова. По ее словам, семинар необходим для того, «чтобы повысить и отточить мастерство соблюдения избирательных прав граждан».

Специалист рассказала участникам о новеллах избирательного законодательства, озвучила ряд предложений, поступивших к ней. Региональные уполномоченные узнали о требованиях к помещению УИК, организации доступа, санитарно-эпидемиологической безопасности, а также отработали навыки по выявлению и пресечению возможных нарушений.

«Право на свободный выбор — одно из основополагающих гражданских прав человека, — заявила Сария Сабурская. — Тема, которую мы затронули на обучении, очень востребованная, требующая внимания и высокого уровня квалификации, постоянного контакта с экспертами, готовыми разъяснить спорный вопрос».