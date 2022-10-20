Омбудсмен Татарстана: Президент поручил оказать поддержку семьям участников СВО

В сегодняшнем послании Президент Татарстана Рустам Минниханов поручил оказать всемерную поддержку и помощь мобилизованным татарстанцам. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская на заседании экспертного совета по общественно-политическим и этноконфессиональным вопросам при КФУ.

«Я каждый день получаю огромное количество писем от женщин — матерей, жен и бабушек, которые изливают свою боль в связи с ситуацией, которая связана с СВО. Я вижу, сколько переживаний и волнений сегодня есть во многих семьях, чьи близкие мобилизованы. Конечно, они в растерянности и не знают, что будет завтра, что будет с их близкими, которые призваны и в ближайшие дни окажутся на Украине», — сказала она.

Спикер отметила, что в такое сложное время главная задача заключается в том, чтобы оказать помощь и поддержку семьям, чьих близких мобилизовали для участия в специальной военной операции. И эта задача нашла отражение в послании Президента РТ.

«Он обратился ко всем руководителям предприятий и организаций, главам муниципальных образований, сельских поселений с поручением не оставить без внимания ни одну семью, оказать всемерную поддержку и помощь. Мы только сообща сможем преодолеть все эти трудности», — подчеркнула Сабурская.