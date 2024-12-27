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Омбудсмен РТ по жалобам татарстанцев провела проверки жилых помещений
Около 500 обращений, связанных со сферой ЖКХ, получила в этом году уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская. Об этом омбудсмен Татарстана сообщила «Татар-информу».
«Чаще всего поднимались проблемы капитального ремонта жилых домов, нарушения порядка предоставления коммунальных услуг, ненадлежащего выполнения обязанностей управляющими и ресурсоснабжающими организациями, а также признания многоквартирных домов аварийными, не пригодными для проживания», - сказала она.
По жалобам людей были организованы проверки. Особое внимание было уделено вопросам, связанным с обеспечением безопасных условий проживания татарстанцев.
«Проведены проверки жилых помещений на соответствие установленным требованиям в пяти муниципальных районах республики – Апастовском, Буинском, Елабужском, Чистопольском и Альметьевском. Критериями отбора для проверок стали наличие аварийных и непригодных для проживания зданий, а также наличие маневренного жилищного фонда», - пояснила Сабурская.
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