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Общество 27 декабря 2024 10:13

Омбудсмен РТ по жалобам татарстанцев провела проверки жилых помещений

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Омбудсмен РТ по жалобам татарстанцев провела проверки жилых помещений
Сария Сабурская
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Около 500 обращений, связанных со сферой ЖКХ, получила в этом году уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская. Об этом омбудсмен Татарстана сообщила «Татар-информу».

«Чаще всего поднимались проблемы капитального ремонта жилых домов, нарушения порядка предоставления коммунальных услуг, ненадлежащего выполнения обязанностей управляющими и ресурсоснабжающими организациями, а также признания многоквартирных домов аварийными, не пригодными для проживания», - сказала она.

По жалобам людей были организованы проверки. Особое внимание было уделено вопросам, связанным с обеспечением безопасных условий проживания татарстанцев.

«Проведены проверки жилых помещений на соответствие установленным требованиям в пяти муниципальных районах республики – Апастовском, Буинском, Елабужском, Чистопольском и Альметьевском. Критериями отбора для проверок стали наличие аварийных и непригодных для проживания зданий, а также наличие маневренного жилищного фонда», - пояснила Сабурская.

#Сария Сабурская #омбудсмен #проверки
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