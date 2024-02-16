Омбудсмен Татарстана напомнила татарстанцам, куда обращаться в случае нарушения прав

Участники СВО и члены их семей из Татарстана по всем волнующим вопросам могут обращаться в филиал госфонда «Защитники Отечества» в Казани. Кроме того, жители региона могут направить обращение в аппарат Уполномоченного по правам человека в Татарстане. Об этом сообщила сегодня омбудсмен РТ Сария Сабурская в прямом эфире Центра управления регионом Татарстана.

«Филиал госфонда "Защитники Отечества" находится в ДК "Химиков" в Казани, также можно обратиться по телефону горячей линии 117. Позвонить Уполномоченному по правам человека в Татарстане можно по телефону 236-41-80, также направить обращение можно на официальный сайт или по почте. Прием ведется ежедневно, с понедельника по субботу с 9 до 18 часов», — сказала она.

В 2023 году к Уполномоченному по правам человека в Татарстане поступило более 60 тыс. обращений. Вопросы, поступившие от жителей региона, касаются в основном ЖКХ, здравоохранения и алиментов, рассказала Сабурская.

«Мы входим в состав буквально всех комитетов и при рассмотрении проектов также принимаем участие, поэтому выражаем свое мнение в части доплат к пенсиям и индексации к выплатам», — напомнила спикер.

Прямые эфиры проходят еженедельно в официальном аккаунте ЦУР Татарстана и посвящены задачам, которые поставлены в рамках реализации планов Года семьи, объявленного в России Президентом страны Владимиром Путиным. Среди них — обозначить для аудитории весь объем мер поддержки разных категорий семей, рассказать обо всех инфраструктурных изменениях, которые произошли в нашей республике за последние годы.