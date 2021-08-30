Омбудсмен Татарстана и его представители станут видеонаблюдателями на выборах в Госдуму

В ЦИК России прошло совещание по вопросам организации доступа к трансляции видеоизображения из помещений для голосования и работы центров наблюдения на сентябрьских выборах. Участниками встречи стали омбудсмены, в том числе Уполномоченный по правам человека в Татарстане Сария Сабурская.

Напомним, 25 августа ЦИК подписал постановление, которое предоставило Совету при Президенте России по развитию гражданского общества и правам человека и уполномоченному по правам человека в РФ доступ к видеонаблюдению на выборах в Госдуму.

Это позволит уполномоченному и региональным омбудсменам оперативно реагировать на жалобы о нарушениях избирательных прав и превентивно принимать меры по обеспечению прозрачности выборов.

Трансляция будет вестись непрерывно, информация хранится один год. Всего видеонаблюдением охватят 96% ТИК и УИК, передает пресс-служба омбудсмена РТ.