Омбудсмен РТ: Выборы в Госсовет определят стратегию развития республики на пять лет

Сария Сабурская

Фото: пресс-служба омбудсмена РТ

Уполномоченный по правам человека в Республике Татарстан Сария Сабурская проголосовала на выборах депутатов Государственного Совета РТ VII созыва. Об этом сообщает ее пресс-служба.

«Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана — важнейшее общественно-политическое событие для республики. Эти выборы определят стратегию развития республики на ближайшие пять лет. Депутатам нового созыва предстоит сложная работа. В условиях специальной военной операции, санкционного давления, информационных атак и в целом мирового кризиса решения парламента будут иметь определяющее значение для благополучия жителей, экономической стабильности, защиты национальных ценностей, приоритетов, межконфессионального мира и согласия», — заявила омбудсмен РТ, отдав свой голос.

Фото: пресс-служба омбудсмена РТ

Выборы депутатов Государственного Совета Татарстана VII созыва стартовали 8 сентября в 7 часов утра. В городах и районах Татарстана открылись 2760 избирательных участков, в том числе 42 — в местах временного пребывания избирателей . Участки будут работать до 20 часов вечера. Пятьдесят депутатов выберут по партийным спискам и столько же — по одномандатным избирательным округам.

ЦИК зарегистрировал списки пяти политических партий: «Новые люди», «ЛДПР — Либерально-демократическая партия России», «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», «Единая Россия», «КПРФ — Коммунистическая партия Российской Федерации». Всего на 100 депутатских мандатов претендуют 397 кандидатов.