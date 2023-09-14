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Руc Тат
Экономика 14 сентября 2023 12:51

Омбудсмен РТ: Сеть мультимодальных центров повысит логистический потенциал Татарстана

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Уполномоченный при Раисе РТ по защите прав предпринимателей Фарид Абдулганиев прокомментировал поручение Раиса Татарстана Рустама Минниханова о создании в республике опорной узловой сети центров мультимодальной переработки грузов. Поручение было озвучено в ходе оглашения послания Госсовету РТ.

Сеть будет построена на основе единой цифровой транспортно-логистической среды для обслуживания грузопотоков международных транспортных коридоров «Восток-Запад» и «Север-Юг». «Данный симбиоз обеспечит рост эффективности инвестиций в транспортную инфраструктуру Татарстана, снизит себестоимость грузоперевозок и сократит время обработки грузов до уровня лучших мировых стандартов», – сказал Абдулганиев.

Принятые Раисом Татарстана решения позволят вывести логистический потенциал республики на новый уровень как крупного транспортного хаба, отметил омбудсмен. При этом контейнерные перевозки грузов станут доступны для предпринимателей из всех муниципальных районов Татарстана, добавил Абдулганиев. Это, в свою очередь, повысит их конкурентоспособность как на российском, так и на мировом рынке.

#послание госсовету рт #Рустам Минниханов #Фарид Абдулганиев #перевозка грузов
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