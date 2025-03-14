Омбудсмен РТ расскажет о запросах участников спецоперации и мерах по их поддержке
Сария Сабурская
В понедельник, 17 марта, в 10.00 в сообществе Правительства Татарстана в социальной сети «ВКонтакте» при поддержке Центра управления регионом РТ состоится прямой эфир с уполномоченным по правам человека в РТ Сарией Сабурской.
Сария Сабурская расскажет, с какими запросами чаще всего обращаются участники специальной военной операции и члены их семей, а также о том, какие меры принимаются для их решения в Татарстане.
Присоединиться к трансляции можно будет в официальном сообществе Правительства Республики Татарстан.