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Общество 14 марта 2025 16:06

Омбудсмен РТ расскажет о запросах участников спецоперации и мерах по их поддержке

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Омбудсмен РТ расскажет о запросах участников спецоперации и мерах по их поддержке
Сария Сабурская
Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

В понедельник, 17 марта, в 10.00 в сообществе Правительства Татарстана в социальной сети «ВКонтакте» при поддержке Центра управления регионом РТ состоится прямой эфир с уполномоченным по правам человека в РТ Сарией Сабурской.

Сария Сабурская расскажет, с какими запросами чаще всего обращаются участники специальной военной операции и члены их семей, а также о том, какие меры принимаются для их решения в Татарстане.

Присоединиться к трансляции можно будет в официальном сообществе Правительства Республики Татарстан.

#прямой эфир #Сария Сабурская #спецоперация
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