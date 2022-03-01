Омбудсмен РТ рассказала о преимуществах выдачи электронного свидетельства о смерти

С 1 марта в России начнут выдавать электронные свидетельства о смерти. Это позволит упростить процедуру получения документа, рассказали на брифинге в Кабмине РТ.

«Эта услуга входит в перечень массовых социально-значимых услуг, которую мы перевели в электронный вид. Эта услуга переведена в электронный вид одновременно вместе со свидетельствами о рождении. Насколько она востребована – покажет ближайший месяц. Посмотрим, насколько много будет приходить заявлений. Это вторая партия услуг, переведенная в электронный вид», – сообщил первый заместитель министра цифрового развития государственного управления, информационных технологий и связи РТ Илья Начвин.

Уполномоченный по правам человека в РТ Сария Сабурская добавила, что переход на новую электронную услугу – «очень важный момент, потому что в период трагедии семье раньше нужно было куда-то идти, брать документ, который нужен для получения средств на погребение».

«Когда нужно получить документ в праздничные или выходные дни, это очень удобный формат. Это здорово, что такая услуга появилась», – отметила Сабурская.

Илья Начвин отметил, что в республике 125 госуслуг переведены в электронный вид. До конца года все государственные и муниципальные услуги для татарстанцев будут переведены в такую удобную форму.